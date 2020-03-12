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Kocaeli Gebze kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

EMLAK HABERLERİ  | 12.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Dün olduğu gibi bugün yine Kocaeli’nde ama bu sefer Gebze ilçesinde 250 konutluk proje için kura çekilecek. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek 250 isimden biri olmayı umut ediyor. İşte 175 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

Kocaeli Gebze kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün Kocali’nde gerçekleştiriliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki toplu konut projesine başvuran binlerce kişi kura çekilişini ya canlı ya da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’de izleyecek. Koronavirüs nedeniyle kura çekimini internetten canlı izlemeyi tercih edenlerin artacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Kocaeli Gebze canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 11.00)

TOKİ Kocaeli Gebze canlı çekiliş - Twitter

KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

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