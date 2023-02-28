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Komşuları birbirine düşüren 'depreme dayanıklılık testi' çıkmaz! Tek başına başvurulabiliyor, giderler icrayla alınıyor: "Parayı faiziyle geri isteyin"

28.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Art arda gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye genelinde binalara dayanıklılık testi yaptırılmaya başladı ancak kimi apartmanlarda anlaşmazlıklar yaşanıyor, ev sahipleri türlü nedenlerle dayanıklılık testine karşı çıkıyor. Avukat Mustafa Şeref Kısacık, dayanıklılık testi için kentsel dönüşüm yasasına değinerek herhangi bir karara gerek olmadığını ve maliklerin tek başına başvurabileceğini belirtti. Kısacık, güçlendirilmeyi sorumluların yapmaması durumunda ise yargı yolunu işaret etti.

Komşuları birbirine düşüren 'depreme dayanıklılık testi' çıkmaz! Tek başına başvurulabiliyor, giderler icrayla alınıyor: "Parayı faiziyle geri isteyin"

Komşuları birbirine düşüren dayanıklılık testi için çözüm yolları neler? Son günlerde pek çok vatandaşın aklındaki bu sorunun yanıtı kentsel dönüşüm yasasından ve sorumlulara başvurma yolundan geçiyor. Ancak yine de çıkmaza düşülmesi durumunda apartman sakinlerine dava açıp giderleri icra yoluyla talep etme hakkı doğuyor.

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"TEK BİR KİŞİ İSTESE BİLE TESPİT EDİLİR"

Binaların ne kadar güvenli olduğu deprem felaketlerinin ardından sıkça sorgulanmaya başladı. Buna yönelik dayanıklılık testlerine başvurmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıklayan Avukat Mustafa Şeref Kısacık, ATV Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm yasası uyarınca başvurulacaksa herhangi bir karara gerek yok. Herhangi bir malik gidip tek başına başvurabilir. Bir tek kişi bile istese binanın riskli olup olmadığı tespit edilir."

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"İCRA EMRİYLE TEK BAŞINA YAPTIRABİLİRSİNİZ"

Ancak sorun burada bitmiyor. Test sonucuna göre binanın riskli, oturulamayacak durumda çıkması veya yıkılması gerekmesi gibi durumlarda apartman sakinleri arasında anlaşmazlıklar belirebiliyor. Kısacık, giderleri dava açıp icra yoluyla talep etme hakkına ilişkin şöyle konuştu:

"Siz elinizdeki kararı icraya veriyorsunuz, icra memurunun gönderdiği icra emriyle, mahkemece verilen sürede yönetici güçlendirmeye başlamamışsa siz bizzat davayı açan kişi olarak tek başına yaptırabiliyorsunuz. Giderlerini de icra marifetiyle alıyorsunuz."

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"RÜCU DAVASI AÇIP ÖDEDİĞİNİZ PARAYI FAİZİYLE GERİ İSTEYECEKSİNİZ"

1999 sonrası deprem yönetmeliğine uygun yapılan bir binanın güvenli olmadığı ortaya çıkması ve güçlendirilmesi gerekmesi durumunda sorumluluğun kimde olduğuna dair ise Kısacık şunları kaydetti:

"Müteahhide, yapı denetim firmasına, ilgili belediyeye dilekçeyle başvurarak, ihtar çekerek binanızın acilen güçlendirilmesinin kendileri tarafından yapılmasını isteyeceksiniz. Sorumluluğun onlarda olduğunu söyleyeceksiniz. Ama diyelim ki yapmadılar, yıllarca süren dava sonucunu beklemeyeceksiniz. Binada o halde oturamayacağınıza göre siz malikler olarak bunu ödeyeceksiniz, sonra ilgili gördüğünüz kişilere rücu davası açarak ödediğiniz parayı faiziyle geri isteyeceksiniz, aynı zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız."

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