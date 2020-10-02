Konut alacaklar ikinci ele yöneldi

Bankaların sıfır konut alımlarında sunduğu düşük faiz oranlarına rağmen bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre sıfır konut satışları yüzde 11,2 yükselirken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

Türkiye'de kamu bankaları öncülüğünde başlatılan avantajlı kredi imkanlarıyla konut satışlarında önemli artış yaşandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay sıfır konut satışları 2019 Ağustos'a göre yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 olurken ikinci el konut satışları da yüzde 69,2 artışla 118 bin 285'e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde ise 317 bin 832'i sıfır, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere satılan konut sayıları yıllık bazda yüzde 42,6 artarak 1 milyonu aştı.

Bankaların sıfır konut alımlarında sunduğu avantajlı faiz oranlarına rağmen ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine göre sıfır konut satışlarında yüzde 11,2 artış yaşanırken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

'KONUT SATIŞLARI BU SEVİYESİNİ KORUR'

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen aylarda başlatılan faiz indirimi sayesinde hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında ciddi artış yaşandığını söyledi.