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Konut fiyat artışları illere göre nasıl? Konut fiyatları hangi illerde arttı? Konut fiyatları düşen iller hangileri?

EMLAK HABERLERİ  | 03.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Düşük faizli konut kredileri konut satış fiyatları üzerinde de etkili oldu. Buna göre bazı illerde konut fiyat artışları görülürken bazı illerde de konut fiyatları düştü. Peki, konut fiyatları düşen iller hangileri? Konut fiyatları ile kazandıran iller hangileri? İşte illere göre konut fiyat artışları…

Konut fiyat artışları illere göre nasıl? Konut fiyatları hangi illerde arttı? Konut fiyatları düşen iller hangileri?

Pandemi süresince ciddi bir durgunluk yaşayan emlak sektörü normalleşme adımları ve düşük faizli kredi imkanları ile yeniden hareket kazandı. Açıklanan verilere göre bazı iller konut fiyatlarındaki artış ile dikkat çekiyor. Bazı illerde son 1 yıllık sürede ciddi konut fiyat artışları gözlendi. Bazı illerde ise konut fiyatları düşüşe geçti.

İllere göre konut fiyat artışları

Hürriyet Emlak tarafından yayınlanan Haziran ayı 2020 Emlak Endeksi verilerine göre bir yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında en fazla artışın görüldüğü illerin başında ilk olarak %43.31 oranındaki artışla Kahramanmaraş bulunuyor. Kahramanmaraş’ı %43.13’lük artışla Sakarya, %37.67’lik artışla Bolu, %36.18’lik artışla Eskişehir ve %34.43’lük artışla Elazığ takip ediyor. Verilere göre 5 büyük şehirde bir senedeki hareketlilik de oldukça dikkat çekici.

Konut fiyatları hangi illerde arttı?

Konut fiyatları artan iller arasında en çok kazandıran şehirler, yine Türkiye’nin en büyük şehirleri oldu. Konutta en çok kazandıran il %28’lik bir artış ile Antalya oldu. Konutta en çok kazandıran iller arasında %23’lük artışla Ankara, %18’lik artışla İzmir, %16’lık artışla İstanbul ve %7’lik artışla Bursa bulunuyor. Faiz indirim kampanyalarının açıklanmasıyla satılık konut talebinin son 5 yılın en yüksek seviyesinde seyrettiği gözlemleniyor. Konut fiyatlarında artış eğilimi süren şehirlerin başında da Adıyaman geliyor. Adıyaman alıcıların ortalama olarak %31 kazanmasını sağladı. Adıyaman’ı %29 ile Bartın, %28 ile Sinop ve %27 ile Kırklareli takip ediyor.

Konut fiyatları düşen iller

Pandemi döneminde bazı şehirler ise konut fiyatlarında düşüş yaşadı. Satılık konut fiyatlarında en fazla düşüş yaşayan il -%12.08 ile Aydın oldu. Konut fiyatlarında düşüş yaşayan diğer iki il ise -%0.78 ile Mardin ve -%0.21 ile Samsun oldu.

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