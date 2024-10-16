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Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 27,4 arttı

16.10.2024 10:21
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 27,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

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BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 ORANINDA ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 148,0 seviyesinde gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış gösterdi. (İHA)

thumbs_b_c_ba5386da430743675eb24029a108bae0Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Konut Fiyat Endeksi konut fiyatları konut
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