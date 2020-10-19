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Konut fiyatları artıyor mu? Fiyatlarda tarihi zirve! İstanbul, İzmir, Ankara konut fiyatları ne kadar?

EMLAK HABERLERİ  | 19.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri sürerken konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından konut fiyatları araştırıyor. Özellikle yükseliş trendine giren fiyatlarla ilgili olarak konut fiyatları artıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara konut fiyatları ne kadar? Konut fiyatları düşecek mi?

Konut fiyatları artıyor mu? Fiyatlarda tarihi zirve! İstanbul, İzmir, Ankara konut fiyatları ne kadar?

Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından uygulanan düşük faizli konut kredisi kampanyalarıyla ev sahibi olabilen vatandaşların ardından, kampanyaların sona ermesiyle beraber konut ihtiyacı süren vatandaşlar, konut fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Bu nedenle konut fiyatları yükseliyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son gelen verilere göre Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 17 aydır süren yükselişini devam ettirerek ağustos ayı sonunda 3.530 TL ile zirveyi gördü. Şimdi vatandaşlar konut fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte AA muhabiri tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiler...

KONUT FİYATLARI ARTIYOR MU?

2019 senesinin nisan ayında yükseliş trendi içerisine giren konut fiyatları metrekare bazında yükselişini 17. ayına da taşıdı. Böylece ağustos ayı sonu itibarıyla konut metrekare fiyatları 3.530 TL’ye geldi. Tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu senenin 8 ayında %20,5, son bir senede de %25,9 artış yaşadı. Yurt çapında geçen senenin sonunda 2.931 TL seviyesinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı 8 ay içinde 600 TL artış gösterdi. Bu sayede 100 metrekarelik bir ev fiyatı 8 ay içinde 60.000 TL arttı.

İSTANBUL KONUT FİYATLARI

Özellikle vatandaşlar İstanbul’daki fiyatları da bir hayli merak ediyor. İstanbul’da konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2018 yılının ekim ayında 5.123 TL’yi görerek tarihi zirveye gelmişti. Nisan 2019’a kadar gerilemiş olan metrekare fiyatları 4.632 TL seviyesine inmişti. Ancak geçen senenin mayıs ayı itibarıyla yükseliş trendine giren fiyatlar, ağustos ayı sonu itibarıyla 5.767 TL seviyesine gelerek rekor kırdı.

Geçen senenin sonuna bakıldığında İstanbul’da metrekare fiyatı 8 aylık dönemde 828 TL, son bir senelik dönemde de 1.069 TL arttı. Bir yılda %22,7, 8 ayda ise %16,8 artış gösteren İstanbul’daki konut metrekare ortalama birim fiyatı ile İstanbul’daki 100 metrekarelik bir evin fiyatı son bir senede 100.000 TL’nin üstünde artmış oldu.

ANKARA KONUT FİYATLARI

İstanbul’un ardından başkent Ankara’daki konut fiyatları da araştırılıyor. Ankara’da konut metrekare fiyatları 2 senedir 2.000 TL üstünde seyrediyor. Metrekare fiyatları 15 aydır bir yükseliş eğilimi içerisindeyken ağustos ayı sonu itibarıyla da 2.641 TL ile en yüksek seviyeye geldi. Konut metrekare ortalama birim fiyatı geçen yılın sonuna bakıldığında %19,8 arttı. Son bir senede ise %23,8 yükseldi. Bu sayede Ankara’da konut metrekare fiyatı bir senede 508 TL, son 8 ayda ise 437 TL arttı.

İZMİR KONUT FİYATLARI

Ülkenin en büyük üçüncü şehri olan İzmir’de ise konut projeleri konut fiyatlarına da etki etti. 14 aydır artan konut metrekare fiyatları ağustos ayında 4.120 TL seviyesiyle zirveye ulaştı. Metrekare fiyatları son bir senede %27,4 artarken bu senenin son 8 ayında da %21,7’lik bir yükseliş gösterdi. Dolayısıyla İzmir’de ortalama olarak 100 metrekarelik bir ev fiyatı son bir sene içerisinde 88.600 TL artarken son 8 ay içerisinde de 73.600 TL arttı. Şimdi vatandaşlar konut fiyatları ne olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Konut fiyatları ne olur konusunda uzmanların yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.

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