Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları düşer mi? Konut satışı ve konut fiyatları son durum!

Konut fiyatları düşer mi sorusu ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Kamu bankaları tarafından pandemi sürecinde vatandaşlara sunulan uygun faiz oranı kampanyalarının sona ermesi ile beraber bir yandan vatandaşlar uygun fiyatlı konut kredisi arayışına giriyor. Son olarak Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, AA muhaberine konut satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akkuş, konut satışlarının 2020’ye iyi başladığını ancak pandemi ve kısıtlamalar sebebiyle nisan ve mayıs aylarında gerilediğini belirtti. Haziran ayında başlayan konut kredisi desteklerinin, kampanyaların ve normalleşme adımlarının sektöre de hareketlilik getirdiğini söyleyen Akkuş, haziran-ağustos döneminde yurt çapında 590 bin konut satıldığını aktardı. Peki, ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Akkuş, ipotekli konut satışlarında yaşanan rekor artışın düşük kredili destek kampanyalarının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Alıcılar için önemli kampanyaların hayata geçirildiğini aktaran Akkuş, müteahhitlerin de ellerindeki stokların önemli bir kısmını tükettiğini belirtti. Aynı zamanda Akkuş, 2021 projelerinin raflardan inmeye başladığını dile getirdi.