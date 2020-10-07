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Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları düşer mi? Konut satışı ve konut fiyatları son durum!

EMLAK HABERLERİ  | 07.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Konut satın almak isteyen vatandaşlar konut fiyatları düşecek mi sorusunu soruyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki değişiklik sonucunda fiyatların düşeceği zaman merak ediliyor. Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş, konut satışları ile ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. Peki, ev fiyatları düşer mi? Akkuş, mevcut projelerde artışın satış rakamlarına yansıtılmadığını ancak yeni projelerde fiyatların artabileceğini öngördüğünü belirtti. İşte konut satışı ve konut fiyatları son durum

Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları düşer mi? Konut satışı ve konut fiyatları son durum!

Konut fiyatları düşer mi sorusu ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Kamu bankaları tarafından pandemi sürecinde vatandaşlara sunulan uygun faiz oranı kampanyalarının sona ermesi ile beraber bir yandan vatandaşlar uygun fiyatlı konut kredisi arayışına giriyor. Son olarak Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, AA muhaberine konut satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akkuş, konut satışlarının 2020’ye iyi başladığını ancak pandemi ve kısıtlamalar sebebiyle nisan ve mayıs aylarında gerilediğini belirtti. Haziran ayında başlayan konut kredisi desteklerinin, kampanyaların ve normalleşme adımlarının sektöre de hareketlilik getirdiğini söyleyen Akkuş, haziran-ağustos döneminde yurt çapında 590 bin konut satıldığını aktardı. Peki, ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Akkuş, ipotekli konut satışlarında yaşanan rekor artışın düşük kredili destek kampanyalarının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Alıcılar için önemli kampanyaların hayata geçirildiğini aktaran Akkuş, müteahhitlerin de ellerindeki stokların önemli bir kısmını tükettiğini belirtti. Aynı zamanda Akkuş, 2021 projelerinin raflardan inmeye başladığını dile getirdi.

Vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Akkuş, mevcut projelerde fiyat artışının satış rakamlarına yansıtılmadığını belirtti. Bu durumun alıcıyı cezbettiğini aktaran Akkuş, buna karşılık yeni projelerde söz konusu fiyatların da görülemeyeceğini aktardı.

KONUT SATIŞI VE KONUT FİYATLARI SON DURUM

Bütün sıkıntılara rağmen senenin geri kalanında da satışların devam etmesini beklediklerini söyleyen Akkuş, 8 ayda 1 milyon sınırının aşıldığını ve yıl sonunda tüm gelişmelere rağmen 1,4 milyon konut satışı beklentisi içerisinde olduklarını dile getirdi. İnşaat sektörünün 250 alt sektörü desteklediğini belirten Akkuş, konutta düşük faiz kampanyasının istihdam ve olumlu ekonomik göstergeler adına devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Aynı zamanda yurt çapında 6 milyon konutun dönüşüme girmesi gerekliliğinin dillendirildiğini hatırlatan Akkuş, dönüşümün hızlanmasının öneminden de bahsetti. Ülke çapında olduğu gibi kendi gruplarının elinde de stokların tükenmekte olduğunu belirten Akkuş, yeni yatırımların hayata geçme aşamasında olduğunu aktardı. Şimdi, vatandaşlar tarafından konut fiyatları ne olur konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

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