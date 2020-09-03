Konut fiyatları düşer mi? İşte en uygun konut kredisi faiz oranları!

Vatandaşların konut satın alırken kullanması için verdiği konut kredisi faiz oranları değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan ve bankalar tarafından verilen ucuz konut kredisi ile ilgili kampanyalar da yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Konut kredisi faizleri konusunda değişiklik yaşanırken bir yandan da buna bağlı olarak konut fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte bankalar tarafından konut satın almak isteyen vatandaşlara sunulan güncel konut kredisi faiz oranı ile ilgili tüm detaylar...
Şu dönemde yeni bir ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konuların başında bankaların sunduğu konut kredisi en uygun hangisi sorusu geliyor. Her bankanın vatandaşlara sunduğu kampanyalar ve şartlar değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar tarafından yapılan uygun faizli konut kredisi araştırmaları da devam ediyor. Vakıfbank konut kredisi faiz oranı %1.05 olarak belirlendi. Halkbank konut kredisi faiz oranı ise %1.09 olarak belirtiliyor. Konut kredisi faizleri merak edilen bankalardan bir tanesi de Ziraat Bankası. Ziraat Bankası’nın konut kredisi faiz oranı %1.05.
Uygun faizle konut kredisi veren bankalar araştırılırken Garanti BBVA’nın sunduğu faiz oranları da merak ediliyor. Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı ise %1.27. Denizbank ve TEB konut kredisi faiz oranı ise %1.29 olarak belirtiliyor. Konut kredisi faiz oranı olarak HSBC tarafından %1.55, İş Bankası tarafından %1.15, Akbank tarafından %1.19, Alternatif Bank tarafından %1.20 ve ING Bank tarafından %1.24 oranında kredi imkanları sunulabiliyor. Ancak en uygun konut kredisi ile ilgili araştırma yapan vatandaşların bankalara başvurarak detaylı kredi şartlarını öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hem satın alınacak daireye, hem vadeye hem de vatandaşların kişisel durumlarına göre bankadan bankaya göre şartlar değişkenlik gösterebiliyor.
Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu’na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5’lik bir artış gösterdi.
Haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının konut satışlarını olumlu anlamda etkilediği belirtildi. Bu doğrultuda konut kredisi faiz oranları değişirken konut fiyatlarının ne şekilde değişkenlik göstereceği de merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
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