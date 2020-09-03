Konut fiyatları düşer mi? İşte en uygun konut kredisi faiz oranları!

Vatandaşların konut satın alırken kullanması için verdiği konut kredisi faiz oranları değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan ve bankalar tarafından verilen ucuz konut kredisi ile ilgili kampanyalar da yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Konut kredisi faizleri konusunda değişiklik yaşanırken bir yandan da buna bağlı olarak konut fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte bankalar tarafından konut satın almak isteyen vatandaşlara sunulan güncel konut kredisi faiz oranı ile ilgili tüm detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Şu dönemde yeni bir ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konuların başında bankaların sunduğu konut kredisi en uygun hangisi sorusu geliyor. Her bankanın vatandaşlara sunduğu kampanyalar ve şartlar değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar tarafından yapılan uygun faizli konut kredisi araştırmaları da devam ediyor. Vakıfbank konut kredisi faiz oranı %1.05 olarak belirlendi. Halkbank konut kredisi faiz oranı ise %1.09 olarak belirtiliyor. Konut kredisi faizleri merak edilen bankalardan bir tanesi de Ziraat Bankası. Ziraat Bankası’nın konut kredisi faiz oranı %1.05.