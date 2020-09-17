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Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatlarında son durum! Konut fiyatları yükseldi mi?

EMLAK HABERLERİ  | 17.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yeni bir ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılı Temmuz ayına dair Konut Fiyat Endeksi verisi paylaştı. Buna göre Temmuz ayında, bir önceki aya göre yaşanan artış açıklandı. Peki, konut fiyatları yükseldi mi? İşte konut fiyatlarında son durum

Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatlarında son durum! Konut fiyatları yükseldi mi?

Konut fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni bir konut sahibi olmak ve birikimlerini konut yatırımı ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşer mi sorusuna cevap aranıyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 senesi Temmuz ayına dair Konut Fiyat Endeksi verisi paylaştı. Peki, konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar...

KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan 2020 senesi Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi verisine göre konut fiyatları ile ilgili artış kaydedildi. Türkiye’deki konutların kalitesi etkisinden arındırılmış şekildeki fiyat değişimlerini izleme maksadıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2020 senesi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,4 oranında arttı ve 141.4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatlarında son durum! Konut fiyatları yükseldi mi?

Bir önceki senenin aynı ayına göre bakıldığında ise %25,8 oranında artış görülen Konut Fiyat Endeksi; aynı dönemde reel anlamda %12,6 oranında bir artış yaşadı. Şimdi, konut satın almak ya da yatırımlarını konut alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, konut fiyatları ne olur sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, konut fiyatları neden arttı?

KONUT FİYATLARI NE DURUMDA

Üç büyük ildeki konut fiyat endeksi ile alakalı gelişmeler değerlendirildiği zaman ise 2020 senesi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 1,3 oranında artış yaşandı. Konut fiyat endeksi değerlerine bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul ilinde 22,5 oranında artış, Ankara ilinde 25,3 oranında artış ve İzmir ilinde 28,6 oranında artış görüldü. Şimdi, vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor.

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