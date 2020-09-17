Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatlarında son durum! Konut fiyatları yükseldi mi?

Konut fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni bir konut sahibi olmak ve birikimlerini konut yatırımı ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşer mi sorusuna cevap aranıyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 senesi Temmuz ayına dair Konut Fiyat Endeksi verisi paylaştı. Peki, konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar...

KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan 2020 senesi Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi verisine göre konut fiyatları ile ilgili artış kaydedildi. Türkiye’deki konutların kalitesi etkisinden arındırılmış şekildeki fiyat değişimlerini izleme maksadıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2020 senesi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,4 oranında arttı ve 141.4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki senenin aynı ayına göre bakıldığında ise %25,8 oranında artış görülen Konut Fiyat Endeksi; aynı dönemde reel anlamda %12,6 oranında bir artış yaşadı. Şimdi, konut satın almak ya da yatırımlarını konut alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, konut fiyatları ne olur sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, konut fiyatları neden arttı?