Konut fiyatları ilgiyi oraya kaydırdı! Döviz bazlı kira geliri...

Bir süredir gayrimenkul yatırımcılarının yurt dışından konut alımına yöneldiği konuşuluyordu. Bunda gayrimenkul fiyatları, serbest dolaşım imkanları ve döviz bazlı kira gelirlerinin etkili olduğu belirtiliyor. TÜGEM Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı özellikle bir ülkeye dikkat çekerek "Aslında tüm gayrimenkul piyasasında en geniş pastayı kaplayan Dubai" dedi.

Hande Dağ

Türkiye'deki emlak yatırımcılarının yurt dışına yöneldiği belirtiliyor. Bunda en önemli sebeplerden biri olarak ise gayrimenkulün Türkiye'de pahalı olmasına, dışarıdaysa Türkiye'ye göre daha ucuz olmasına işaret ediliyor. Diğer yandan serbest dolaşım imkanı gibi farklı avantajlara da vurgu yapılıyor.

Ekol TV'de yer alan habere göre; Türk yatırımcının artık sadece cebine değil vize ve dolaşım haklarına da baktığı ve farklı ülkelerde yatırım yaptığı aktarıldı. İstanbul'un merkezinde satın alınacak bir eve verilecek parayla yurt dışında daha büyük ve daha yeni bir ev alabilmenin mümkün olduğu belirtilirken durum böyle olunca yatırımcıların ilgisinin de yurt dışı pazarlarına kaydığı kaydedildi.

Türk yatırımcı için cazip nedenler olarak; yatırım vizeleri, serbest dolaşım, döviz bazlı kira gelirleri gösterilirken TÜGEM Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bir diğer alternatif tabii diğer ülkelerin kendi içindeki gayrimenkullerin değerlenmesi ile ilgili alternatifler. Orada da aslında Gürcistan'dan tutun da birçok farklı ülkeye kadar yatırım alternatifleri aslında yatırımcılarla buluşuyor" dedi.

"EN GENİŞ PASTAYI KAPLAYAN DUBAİ"

Dubai'nin de 8 ay yaşanan yaz mevsimi, vergi muafiyetleri ve yatırımcı için pek çok avantajla lider konumda olduğu aktarıldı. Özelmacıklı "Aslında tüm gayrimenkul piyasasında en geniş pastayı kaplayan Dubai şüphesiz. Ve Türk yatırımcıların da Dubai'ye ilgisi var. Merkez Bankası verilerine baktığımızda 2024 yılında Türklerin yurt dışından aldığı gayrimenkullerin hacminin 2,5 milyar doları geçtiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"350 BİN DOLARA..."

Peki yurt dışından konut alan yatırımcılar en çok hangi şehirleri tercih ediyor? Bu şehirler tercih edilirken sadece kira getirileri mi yoksa başka alternatifler de ön plana mı çıkıyor? Bununla ilgili Özelmacıklı "Özellikle aslında Avrupa Birliği ülkeleri bu noktada biraz daha avantajlı. Başta Yunanistan tabii geliyor şüphesiz. Yunanistan'da şu an için 350 bin dolara golden visa programlarıyla gayrimenkul alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

