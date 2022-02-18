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Konut fiyatlarına rekor zam! İller tek tek açıklandı, yüzde 26’dan fazla artış

18.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının açıkladığı Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi göre, konut fiyatları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 arttı. Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye’de. 2020 ile 2021'in ikinci çeyrekleri arasında 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada İzmir, İstanbul ve Ankara ilk 10’da yer aldı.

Konut fiyatlarına rekor zam! İller tek tek açıklandı, yüzde 26’dan fazla artış

Konut fiyatları Aralık ayında yıllık yüzde 59,6 artışla yeni rekoruna imza attı. Böylelikle endeks tarihinin en sert artışı kaydedildi. Bununla birlikte Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlardı açıklandı. Rapor 2020 ile 2021 ikinci çeyrek arasında 150 şehirde konut fiyatlarının ne kadar arttığını ortaya koyuyor. Bu son 1 yılın Covid-19 salgınına denk gelmesi açısından endeks sonuçları pandemi dönemindeki değişime işaret ediyor.

Son 1 yılda fiyatların en çok arttığı şehirlerin zirvesinde yüzde 30,8 ile Kanada’nın Halifax şehri yer alıyor. Euronews Türkçe'deki habere göre İzmir ile Güney Kore’nin başkenti Seul yüzde 30 artış ile ikinci sırayı paylaşıyor. ABD’nin Phoenix kenti yüzde 29,3 ile 4. sırada. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 28,8 arttı. Altıncı sıradaki Kanada’nın Hamilton şehrinde konut fiyat endeksi yüzde 28 artış gösterdi. ABD’nin San Diego şehri yüzde 27,1 ile yedinci sırada. Rusya’nın St. Petersburg kenti ise yüzde 26,7 ile San Diego'nun ardında sekizinci sırada yer aldı.

ARTIŞTA İSTANBUL DOKUZ; ANKARA 10. SIRADA

İstanbul yüzde 26,4 ile küresel konut fiyat endeksinin en çok arttığı 9. şehir oldu. Kanada’nın Ottowa kenti ile Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırayı paylaştı.

150 şehirden 11’inde fiyatlar düştü; İtalya dikkat çekiyor Listedeki 150 şehirden 11’inde fiyatlar düşerken bunların çoğunun İtalya’da olması dikkat çekti.

Venedik’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 6,3 geriledi. Dubai’de ise yüzde 4,4 düşüş görüldü. İtalya’nın Genoa, Palermo ve Floransa şehirlerinde ise konut fiyatları yüzde 2 ila3 düştü. Diğer bazı şehirlerde konut fiyat endeksinde son 1 yıldaki değişim oranı ise şöyle: Kopenhag yüzde 20, Los Angeles yüzde 18,7; New York yüzde 16,8; Oxford yüzde 15; Sofya yüzde 11,9; Berlin yüzde 8,6; Londra yüzde 5; Paris yüzde 4,6, Selanik yüzde 4.

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