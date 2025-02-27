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'Konut fiyatlarında denge sağlanacak' Yoğunluk başladı, rağbet çok 'Bir an önce yapsınlar'

27.02.2025 16:04
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Eskişehir'de inşaat malzemesi satışı yapan Şener Yaman, müteahhitlerin projelerini hızlandırmak için malzeme bağlantılarını yapmaya başladığını ifade ederek, "Projelerin art arda gelmesiyle hem inşaat hem de gayrimenkul sektörü hızlanacak, konut fiyatlarında denge sağlanacak" dedi.

'Konut fiyatlarında denge sağlanacak' Yoğunluk başladı, rağbet çok 'Bir an önce yapsınlar'

Yaz aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektörü de hareketlenmeye başladı. Projelerini belediyelere sunan müteahhitlerin gelen onayın ardından inşaatlara başlayacağı belirtildi. Bu süreçte birçok iş kolu hızlanırken, malzeme satan işletmelerde de yoğunluk başladı. Eskişehir'de inşaat malzemesi satışı yapan Şener Yaman, yaz aylarında artan rağbetle malzeme bulmakta sorun yaşanabileceğini belirterek, müteahhitlere şimdiden bağlantılarını yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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"BİZDE BİR MÜTEAHHİT İÇİN İNŞAATTA GİDECEK OLAN TÜM ÜRÜNLER MEVCUT"

En çok taş yünü, çimento ve kum tarzı ürünlere talep olduğunu belirten Yaman, "Belediyeye sorduğumuz kadarıyla Eskişehir'de inşaat sektörüyle ilgili bin 200 proje var. İçeride bin 200 ruhsat var. Yani müteahhitler son hızla projelerini almaya çalışıyor. Eskişehir'de inşaat çok güzel bir şekilde yürüyor. Biz de müteahhitlere hizmet etmekteyiz. Müteahhitlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerimiz var. Böyle giderse Allah'ın izniyle daha da hızlanacağız ve dijitalleşip, daha çok güzel işler yapacağız. Bizde bir müteahhit için inşaatta gidecek olan tüm ürünler mevcut. En çok taş yünü, çimento ve kum tarzı malzemelere rağbet oluyor" dedi.

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"İNŞAATLARDA BİRAZ DAHA DİKKAT EDELİM"

Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle alınan inşaat malzemelerinin önemini vurgulayan Yaman, "Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için satılan ürünlerin kalitesine mutlaka dikkat etmeliyiz. Yapı denetim firmalarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz olsun, bu işi sıkı takip ediyorlar. Şu anda herhangi bir sorun yok. Aslında Eskişehir'de her şey yerli yerinde, düzgün yürüyor. Biz bir sıkıntıyla karşılaşmadık. İnşaat isteyen arkadaşlara buradan sesleniyorum, bir an önce bağlantılarını yapsınlar. Çünkü yazın çok kalabalık oluyor, malzeme bulmakta zorlanabiliyoruz. Çok rağbet var. Bütün müteahhitler şimdiden bağlantılarını yapmak istiyor. Bence yapmak isteyen birisi malzemesini şimdiden alsın. İnşaatlarda biraz daha dikkat edelim. Malum, bizim ülkemiz deprem bölgesi. Demiri, betonu ve ustasına dikkat edelim. O yaptığımız inşaatta vicdan azabını çekmeyelim" diye konuştu. (İHA)

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AW401073_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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