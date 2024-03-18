Konut fiyatlarında iki yılın en yavaş yıllık artışı

Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyonda görülen aşağı yönlü ivme Ocak ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 67,96 artış gösterdi. Bu yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış oldu.

Aylık artışta ise Aralık ayına göre bir kıpırdanma izlendi. Ocak ayında konut fiyatlarında aylık artış yüzde 2,30 oldu. Aralık ayında konut fiyatlarında aylık yüzde 1,16'lık artış görülmüştü.

Ocak ayında konut fiyatlarında reel artış yüzde 1,4 ile sınırlı düzeyde kaldı.

Ocak ayı itibariyle Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 30 bin 900 TL olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55'İN ALTINDA

Üç büyük ile bakıldığında Ankara'nın, İstanbul ve İzmir'e göre daha sıcak bir konut piyasasına sahip olduğu görüldü.

Ankara'da Ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 TL olarak kaydedildi.

Aralık ayında aylık bazda nominal olarak sınırlı artış yaşanan İstanbul'da Ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. TCMB verilerine göre İstanbul'da Ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi. Bu veri üzerinden yapılan hesaplamayla 120 metrekarelik bir daire 5,4 milyon TL'yi aştı.





