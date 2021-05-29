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Konut fiyatlarında rekor artış! | Konut fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul'da en uygun ev fiyatları...

29.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde gerçekleşen yüksek enflasyon ve TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi her alanda olduğu gibi konut fiyatlarında etkili oldu. 2021 yılında dünyada konut fiyatlarındaki rekor artışla zirveye çıkan Türkiye’de, en yüksek konut fiyatları sırasıyla Ankara, İzmir ve İstanbul olarak listelendi.

Konut fiyatlarında rekor artış! | Konut fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul'da en uygun ev fiyatları...

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, her sene küresel çapta konut fiyatları endeksini açıklıyor. Knight Frank, 2020 yılına ait dördüncü çeyrek sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde yayımladı. Tüm dünyadan 150 şehri kapsayan raporda, Türkiye’den üç şehrin bulunduğu konum ise dikkat çekti.

KONUT FİYATLARINDA REKOR!

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer, yüzde 30 ile Türkiye’nin başkenti Ankara oldu. İzmir yüzde 29.4 ile ikinci, İstanbul yüzde 27.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Raporda, Türkiye’deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybının olduğuna dikkat çekildi.

konut4

Knight Frank raporuna göre, ev fiyatları küresel olarak 2020’de ortalama yüzde 5.6 arttı.

Fiyatların en çok düştüğü kent ise Hindistan’ın dördüncü büyük metropol şehri Chennai oldu. Bu kenti yüzde 7.1 düşüş ile Dubai ve yüzde 5.3 ile Pune takip etti.

DÜNYADA DURUM NE?

konut abd

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konut fiyatlarına bakıldığında Boston’da yüzde 11.4, Washington’da yüzde 10.3, Los Angeles’ta yüzde 9.9, New York’ta yüzde 9.8, Miami’de yüzde 9.2 ve San Francisco’da yüzde 8.7’lik fiyat artışı görüldü.

konut avrupa

Avrupa başkentlerinde ise Paris’te yüzde 7.7, Berlin’de yüzde 4.5, Londra’da yüzde 4.3 artış görülürken, Lizbon’da yüzde 0.9, Madrid’de yüzde 3.7’lik düşüş görüldü.

konut asya

Asya gayrimenkul pazarında ise Seul’de yüzde 22.3’lük konut fiyat artışıyla öne çıktı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 32 ARTIŞ
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesine çıktı.

konut3

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi. Endeks verilerin yayınlanmaya başladığı 2011 yılından bu yana ise en yüksek yıllık artış 2021 yılında yaşanmış oldu.

“İSTANBUL’DA 6.447 TL”
Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4.150,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447,2 TL, İzmir’de 5.026,2 TL ve Ankara’da 3.084,5 TL olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ankara İstanbul İzmir Türkiye
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