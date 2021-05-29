Konut fiyatlarında rekor artış! | Konut fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul'da en uygun ev fiyatları...

Fiyatların en çok düştüğü kent ise Hindistan’ın dördüncü büyük metropol şehri Chennai oldu. Bu kenti yüzde 7.1 düşüş ile Dubai ve yüzde 5.3 ile Pune takip etti.

Knight Frank raporuna göre, ev fiyatları küresel olarak 2020’de ortalama yüzde 5.6 arttı.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer, yüzde 30 ile Türkiye’nin başkenti Ankara oldu. İzmir yüzde 29.4 ile ikinci, İstanbul yüzde 27.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Raporda, Türkiye’deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybının olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, her sene küresel çapta konut fiyatları endeksini açıklıyor. Knight Frank, 2020 yılına ait dördüncü çeyrek sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde yayımladı. Tüm dünyadan 150 şehri kapsayan raporda, Türkiye’den üç şehrin bulunduğu konum ise dikkat çekti.

Avrupa başkentlerinde ise Paris’te yüzde 7.7, Berlin’de yüzde 4.5, Londra’da yüzde 4.3 artış görülürken, Lizbon’da yüzde 0.9, Madrid’de yüzde 3.7’lik düşüş görüldü.

Asya gayrimenkul pazarında ise Seul’de yüzde 22.3’lük konut fiyat artışıyla öne çıktı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 32 ARTIŞ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi. Endeks verilerin yayınlanmaya başladığı 2011 yılından bu yana ise en yüksek yıllık artış 2021 yılında yaşanmış oldu.

“İSTANBUL’DA 6.447 TL”

Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4.150,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447,2 TL, İzmir’de 5.026,2 TL ve Ankara’da 3.084,5 TL olarak gerçekleşti.



