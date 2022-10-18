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Konut fiyatlarındaki artış yeni boyuta taşındı: İstanbul 80 ili solladı! 15 bin TL + %39

18.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyatlarında yükseliş devam ederken, artış yüzde 184,6'yı gördü ve yeni rekor kırdı. İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıkarken, Türkiye genelinde metrekare birim fiyat ortalaması 15 bin lirayı aştı. İstanbul'da ise metrekare birim fiyatı Türkiye ortalamasının yüzde 39 üzerinde seyretti.

Konut fiyatlarındaki artış yeni boyuta taşındı: İstanbul 80 ili solladı! 15 bin TL + %39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Türkiye'de konut fiyatları ağustos ayında yıllık yüzde 184,6 artış kaydetti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 548,5 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 57,2 oranında artış gösterdi.

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ORTALAMA METREKARE FİYATI 15 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre sırasıyla 7,9, 7,8 ve 9,1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 210,8, 193,5 ve 175,7 oranlarında yükseliş kaydetti.

Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 15.076 TL oldu. Metrekare birim fiyatı İstanbul'da 24.524 TL, Ankara'da 10.780 TL, İzmir'de 17.305 TL olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyat Endeksi
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