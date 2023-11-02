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Konut kiralamasına '100 gün' ayarı! Evlerin girişlerine asılacak, cezası 1 milyon TL'yi buluyor

02.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
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Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına yönelik kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yeni kanunla birlikte kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirilirken; konutların girişlerine, Bakanlıkça belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere 1 milyon TL'ye kadar ceza uygulanacak.

Konut kiralamasına '100 gün' ayarı! Evlerin girişlerine asılacak, cezası 1 milyon TL'yi buluyor

Aylardır konuşulan 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun' teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte; 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alındı. Bu kapsamda bulunan konut kiralamaları için, kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirildi.

KONUTLARIN GİRİŞLERİNE ASILACAK

Kanun'a göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi verme işlemini valilikler aracılığıyla da yapabilecek. Bu kapsamda kiralanan konutların girişlerine, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Eğer, turizm amaçlı kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için aynı binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınacak onayının Bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu olacak.

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3'ÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANAMAYACAK

Söz konusu Kanun'a göre; izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı. Ancak, kullanıcı tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırabilecek.

İZİNSİZ KİRALAMALARA 1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilecek. İkinci 15 günün de dolmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, 1 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

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İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler, kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ve izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi olmadan kiralanan konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan platformlar, Bakanlık tarafından uyarılmaları halinde, söz konusu ilanları 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Aksi durumda, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm emlak konut

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