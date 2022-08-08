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Konut kiralarında yeni perde: ‘Yıllık kira’ isteği isyan ettirdi: Bir senede 3 kere…

08.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarına sınırlama getirildi ancak sorunlar bitmedi. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan krizde yeni bir perde açıldı. Ev sahipleri şimdi de kiraları yıllık olarak istemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira fiyatlarının gerileyeceğini söylese de birçok kişinin ucuz Anadolu kentlerine tayin istediği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan vatandaşların ev sahipleri ile olan diyalogları ise okuyanları hayrete düşürdü.

Konut kiralarında yeni perde: ‘Yıllık kira’ isteği isyan ettirdi: Bir senede 3 kere…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre İstanbul'daki mevcut kiracılar için kira fiyatları son bir yılda yüzde 45,48 oranında arttı. Son bir yıl içinde, mevcut kiracılar için kira fiyatları yüzde 45,48 arttı. Yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranı ise yüzde 161,4 oldu.

Yıllık kira artışları, 1 Temmuz 2022’den itibaren bir yıl süre ile yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar bitmiyor. Kanuni sınırın üzerinde artış yapmak isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında davalar artışa geçerken, yüksek kiraları kabul eden kiracılar ise ilerleyen aylarda ödeme yapamamaya başlıyor. Bu kapsamda 16 milyon nüfusa sahip İstanbul’da 6 milyon 400 bin kiracının en az 3 milyon 200 bininin kirasını ödeyemediği ifade ediliyor.

EV SAHİPLERİ KİRALARI YILLIK İSTİYOR

Bu gelişmelerle son olarak ev sahipleri ‘düzenli ödenmez’ endişesiyle kiralar için yeni bir hamle yaptı. Ev sahipleri, düzenli ödenmez endişesiyle kirayı yıllık istemeye başladı. Geçmişte yabancıya yönelik bu talebin artık tüm piyasaya yayıldığını belirten emlakçılar, “Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, kirayı tahsil edememekten çekiniyor. ‘Yerli yabancı fark etmez yıllık ödeme almadan evi vermem’ diyorlar. Zaten bütçesine uygun ev bulamayan vatandaş bu şartı duyunca mecburen geri dönüyor. Genelde yabancılar kiralıyor” dedi.

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MEMUR ANADOLU’YA TAYİN İSTİYOR

Yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye genelinde en yüksek kira bedeline sahip olan Muğla, Antalya ve İstanbul gibi kentlerden, doğu illerine kira kaynaklı göçe yol açtığı belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle kamu çalışanları, maaşa denk gelen kiralar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle görece ucuz Anadolu kentlerine tayin istiyor. Sağlık ve eğitimde endişe büyükken sektör temsilcileri göçün yaşandığı bu kentlere yeniden cazibe kazandırmak için lojman yapımı, kira desteği, kooperatif modeliyle kiralık ev yapımı veya öğrenci yurdu gibi yetişkinlerin kalabileceği yurtların yapılması gerektiğini ifade etti.

BAKAN KURUM: KİRALAR GERİLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını, projeye dair detayların gelecek ay duyurulacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise projenin 81 ilde başlayacağını söyledi "Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkân sağlayacağız," diye açıklama yaptı.

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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa’ya göre ise konut piyasasındaki hareketli sürecin sonuna yaklaşıldı ve ev kiraları 2023’te düşmeye başlayacak.

"BİR SENEDE 3 EV DEĞİŞTİRDİM"

Vatandaşlar yüksek kira fiyatlarından şikâyetçi olurken konu sosyal medyada da sık sık gündeme getiriliyor. Kira fiyatları nedeniyle bir yılda 3 ev değiştirdiğini söyleyen bir vatandaş, “Bir buçuk senede 3 ev değiştirdim kiralar arttıkça. Caddebostan’dan, Ataşehir’e, oradan da Küçükyalı’ya taşınmak zorunda kaldım” dedi.

Bir başka vatandaş ise ev sahibi ile olan diyaloğunu paylaştı. Ev sahibinin kiraya yüzde 100 zam yapmak istediğini belirten kiracı sınırın yüzde 25 olduğunu hatırlatınca aldığı cevap karşısında şoka girdi. Ev sahibinin ise, “O devletin koyduğu sınır, bizi bağlamıyor. Siz bilirsiniz, isterseniz çıkın” ifadelerini kullandığı dile getirildi.


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