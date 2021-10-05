Konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte 36 ay vade ile kredi imkanı

Pandemi dönemiyle birlikte gayrimenkul piyasasındaki fiyatlar arttıkça arttı. Hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarından özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar çok şikayetçi. Geçen sene biriktirdiği para ile ev sahibi olmak isteyenler bu sene almak istediği evin fiyatını görünce bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Sizler için konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını bir araya getirdik.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş, bankaları tek tek araştırıyor. Farklı imkanlar sunan bankaların faiz oranları değiştiği gibi ödeme planları da değişiyor. Siz bankaları tek tek gezmeden biz kamu ve özel bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırdık. Bu araştırmamızı da örneğin bir kişi 100 bin TL’lik bir konut kredisi çektiğinde ve 36 aya böldüğünde aylık ödeme miktarı ile toplam ödemesi gereken miktarı hesapladık. Sizler de yaptığımız bu hesaplama ile çekmek istediğiniz konut kredisi miktarına göre hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cebinize uygun bankadan çekeceğiniz konut kredisi ile hayallerinizi eve kavuşabilirsiniz.

100 bin TL’lik konut kredisinin 36 aylık faiz oranları şöyle:

Banka Aylık Taksit Faiz Oranı Toplam Ödeme

Türkiye İş Bankası 3.543,41 TL %1,38 129.737,76 TL

Vakıfbank 3.537,46 TL %1,37 128.948,56 TL

Akbank 3.537,41 TL %1,37 129.125,06 TL

Halkbankası 3.543,41 TL %1,38 129.377,52 TL

Ziraat Bankası 3.537,46 TL %1,37 128.839,80 TL

Garanti Bankası 3.591,21 TL %1,46 131.050,56 TL

Yapıkredi Bankası 3.549,37 TL %1,39 129.577,32 TL

ING Bankası 3.639,36 TL %1,54 132.850,46 TL

QNB Finansbank 3.603,21 TL %1,48 129.377,52 TL

TEB 3.621,23 TL %1,51 132.219,60 TL

Denizbank 3.792,20 TL %1,79 138.837,80 TL

Şekerbank 3.980,21 TL %2,09 146.995,50 TL

HSBC 3.980,21 TL %2,09 145.371,06 TL

Odeabank 3.854,31 TL %1,89 140.190,90 TL

Fibabank 3.749i05 TL %1,72 136.663,64 TL



