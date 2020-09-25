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Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz hesaplama!

EMLAK HABERLERİ  | 25.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdiği için güncel konut kredisi faiz oranları ile ilgili merak duyulmaya başlandı. Konut satın almak isteyen vatandaşlar farklı bankaların sunduğu farklı konut kredisi faizleri konusunda araştırma yapıyor. Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank, Garanti, TEB, Halkbank, Akbank, HSBC, QNB Finansbank konut kredisi faiz hesaplama işlemleri!

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz hesaplama!

Konut kredisi faizleri ne kadar sorusu, değişen faiz oranları nedeniyle konut satın almak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Pandemi sürecinde uygulamaya alınan düşük faizli konut kredisi paketlerinin sona ermesiyle beraber yeni faiz oranları ve faiz hesaplama işlemleri araştırılıyor. Konut sahibi olmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. İşte özel bankalar ve kamu bankaları tarafından 120 ay vade ile sunulan 100 bin TL konut kredisi için konut kredisi faizleri ve konut kredisi faiz hesaplama işlemleri...

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Her banka farklı kredi faiz oranları sunduğu için kredi hesaplama konusunda farklı yöntemler kullanılıyor. Örneğin; 120 ay vadeli 100.000 TL tutarında ING Bank konut kredisi faiz oranı 1.24 olurken aylık ödeme 1606 TL ve toplam geri ödeme de 194.389 TL oluyor. Bunun yanı sıra yine 120 ay vade ile Yapı Kredi bankasının sunduğu 100.000 TL tutarındaki konut kredisinin faiz oranı 1.35 olurken aylık ödeme 1687 TL ve toplam geri ödeme de 204.158 TL oluyor. HSBC 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisini 1.55 faiz oranı ile veriyor ve aylık ödeme 1840 TL, toplam geri ödeme 222.796 olarak planlanıyor.

Konut kredisi Ziraat Bankası için de vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Güncel değişimleri takip etmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 120 ay vadeli, 100.000 TL tutarındaki konut kredisi faiz oranı 1.19 olurken aylık ödeme 1.569 ve toplam geri ödeme 189.677 TL oluyor. Ziraat Bankasının yanı sıra vatandaşlar tarafından Halk Bankası konut kredisi faizi ne kadar sorusunun yanıtı da araştırılıyor. 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi Halkbank tarafından 1.19 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık ödeme 1569 TL ve toplam geri ödeme de 188.344 TL oluyor. Vakıfbank 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.29 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1642 TL ve toplam geri ödeme 197.645 TL oluyor. Alternatif Bank’ta 120 ay vadeli 100.000 TL kredi için 1.20 oran sunulurken aylık ödeme 1576 TL ve toplam geri ödeme 190.906 TL oluyor.

İş Bankası konut kredisi ise 120 ay vadeli, 100.000 TL kredi için 1.20 faiz oranıyla aylık 1576 TL ödeme ve toplam 191.014 TL geri ödeme planı sunuyor. QNB Finansbank 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.49 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1794 TL ve toplam geri ödeme 216.880 TL oluyor. TEB ise 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.34 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1680 TL ve toplam geri ödeme 203.242 TL oluyor. Akbank da 100.000 TL krediyi, 120 ay vade ile 1.27 faiz oranıyla sunarken aylık ödeme 1628 TL ve toplam geri ödeme 197.038 TL oluyor. Vatandaşlar tarafından Garanti konut kredisi faiz oranları 2020 de merak ediliyor. Garanti Bankası’nda 120 ay vade, 100.000 TL kredi, 1.31 faiz oranıyla veriliyor ve aylık ödeme 1657 TL, toplam geri ödeme 200.501 TL oluyor. ICBC Bank Turkey, 120 ay vadeli, 100.000 TL konut kredisini 1.17 oran ile kullandırırken aylık ödeme 1555 TL ve toplam geri ödeme 188.070 şeklinde belirleniyor.

KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Haziran ve Temmuz döneminde konut sektörü için ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı. Ancak uygun fiyatlı konut kredisi kampanyalarının sona ermesiyle beraber bu hareketlilik biraz duruldu. Özellikle yükselen konut kredisi faiz oranları ile beraber vatandaşlar uygun fiyatlı bir ev almanın da yollarını aramaya başladı. Bu nedenle konut fiyatları düşer mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

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