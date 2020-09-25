Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz hesaplama!

Konut kredisi faizleri ne kadar sorusu, değişen faiz oranları nedeniyle konut satın almak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Pandemi sürecinde uygulamaya alınan düşük faizli konut kredisi paketlerinin sona ermesiyle beraber yeni faiz oranları ve faiz hesaplama işlemleri araştırılıyor. Konut sahibi olmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. İşte özel bankalar ve kamu bankaları tarafından 120 ay vade ile sunulan 100 bin TL konut kredisi için konut kredisi faizleri ve konut kredisi faiz hesaplama işlemleri...

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Her banka farklı kredi faiz oranları sunduğu için kredi hesaplama konusunda farklı yöntemler kullanılıyor. Örneğin; 120 ay vadeli 100.000 TL tutarında ING Bank konut kredisi faiz oranı 1.24 olurken aylık ödeme 1606 TL ve toplam geri ödeme de 194.389 TL oluyor. Bunun yanı sıra yine 120 ay vade ile Yapı Kredi bankasının sunduğu 100.000 TL tutarındaki konut kredisinin faiz oranı 1.35 olurken aylık ödeme 1687 TL ve toplam geri ödeme de 204.158 TL oluyor. HSBC 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisini 1.55 faiz oranı ile veriyor ve aylık ödeme 1840 TL, toplam geri ödeme 222.796 olarak planlanıyor.