Konut kredisi faizleri yükseldi mi? İkinci el konut kredisi faizi ne kadar? İşte kredi faizleri son durumu!

Konut satışlarının artması için kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunulan düşük faizli kredi imkanı konut satın almak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Kredi faizleri son durumu ile ilgili bir değişikliğe gidildi. Vatandaşlar, konut kredisi faizleri yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, ikinci el konut kredisi faizi ne kadar? İşte konut kredisi faizleri Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk için son durum...

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından konut kredisi Halkbank, konut kredisi Ziraat ve konut kredisi Vakıfbank konuları araştırılıyor. İkinci el konut kredisi Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank için güncellendi. İkinci el konutlarda geçerli olan kredi kampanyasının koşulları yenilendi. Konut kredisi faizi ne kadar sorusuna yanıt olarak konutların kredi faizleri öncesinde % 0.79 idi. Yapılan güncelleme ile beraber konut kredisi faizleri 2020 % 0.87’ye yükseltildi. Özel bankaların sunduğu kredi imkanları ve kampanyalar ise bankalara göre farklılaşabiliyor. Bunun için vatandaşların kredi kullanmak istedikleri bankanın kredi oranlarını incelemesi ya da bankaya giderek detaylı bilgi alması gerekebiliyor.