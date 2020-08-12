Konut kredisi faizleri yükseldi mi? İkinci el konut kredisi faizi ne kadar? İşte kredi faizleri son durumu!

Konut satışlarının artması için kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunulan düşük faizli kredi imkanı konut satın almak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Kredi faizleri son durumu ile ilgili bir değişikliğe gidildi. Vatandaşlar, konut kredisi faizleri yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, ikinci el konut kredisi faizi ne kadar? İşte konut kredisi faizleri Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk için son durum...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından konut kredisi Halkbank, konut kredisi Ziraat ve konut kredisi Vakıfbank konuları araştırılıyor. İkinci el konut kredisi Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank için güncellendi. İkinci el konutlarda geçerli olan kredi kampanyasının koşulları yenilendi. Konut kredisi faizi ne kadar sorusuna yanıt olarak konutların kredi faizleri öncesinde % 0.79 idi. Yapılan güncelleme ile beraber konut kredisi faizleri 2020 % 0.87’ye yükseltildi. Özel bankaların sunduğu kredi imkanları ve kampanyalar ise bankalara göre farklılaşabiliyor. Bunun için vatandaşların kredi kullanmak istedikleri bankanın kredi oranlarını incelemesi ya da bankaya giderek detaylı bilgi alması gerekebiliyor.
İlk etapta ikinci el konutlar için yapılan kampanya % 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz imkanı ile sunuluyordu. Yapılan güncellemenin ardından ikinci el konut almak için ikinci el konut kredisi kullanacak olan vatandaşların yararlanabileceği ikinci el konut kredi oranları % 0.87 oldu. Bunun yanı sıra ikinci el konut kredileri 120 ay vade ile kullanılabiliyor. İlk sunulan kampanya ile çok sayıda vatandaşın kredi imkanından yararlandığı biliniyor.
İkinci el konut faizleri yanı sıra sıfır konutlar için de değişikliğe gidildi. Sıfır konut kredisi İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin TL’ye kadar % 0.64 faiz oranı ve 180 ay vade ile kullanılabiliyor. Diğer şehirlerde de sıfır konut kredisi Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ta azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabiliyor. Güncellenen sıfır konut kredi oranları ve ikinci el konut kredi faiz oranı sonucunda vatandaşlar, sıfır ya da ikinci el konut satın almak arasında en uygun tercihi yapmak için araştırma içine girdi. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların sunduğu kredi imkanları da vatandaşların seçenekleri arasında bulunuyor.
Kamu bankaları tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan kredi paketinin ardından konut kredilerinde tarihi bir artış yaşandı. BBDK verilerine göre 5 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde bankaların konut kredisi hacmi 230 milyar 881 milyon TL oldu. Konut kredisi faiz oranları ile alakalı güncellemeler ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Konut kredi faiz oranı özel bankalarda ise bankadan bankaya göre değişkenlik gösteriyor. İkinci el konut kredi faizleri ve sıfır konut faizleri ile ilgili olarak hem kamu bankalarının hem de özel bankaların sunduğu imkanları araştırıyor.
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