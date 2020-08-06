Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredileri ile sağlanan kolaylıklar sayesinde vatandaşlar ikinci el konut satışına yönelmişti. Son olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranları konusundan bir değişikliğe gitti. Sıfır konut yerine ikinci el konut almayı düşünenler faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte kamu bankaları tarafından verilen ikinci el konutlar için konut kredisi faizleri 2020 ile ilgili detaylar...
İkinci el konut satın almak isteyen vatandaşların en sık sorduğu sorulardan bir tanesi konut kredisi faiz oranları değişti mi sorusu oluyor. Son güncellemenin ardından kamu bankaları konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından ikinci el konutlardaki kredi faiz oranı % 0.87’ye yükseltildi. Bundan önce kamu bankaları tarafından konut kredisi faiz oranları % 0.79 şeklinde uygulanıyordu.
Sıfır konutlar için konut kredisi % 0.64 faiz oranı; 1 yıl geri ödemesiz dönem ve 180 ay vade ile korundu. Buna karşılık ikinci el konutlar için konut kredisi faiz oranı %0.79’dan %0.87’ye çıktı. İkinci el konutlar için yapılan ilk konut kredisi kampanyasında faiz oranı %0.74 idi ve 180 ay vade ile 1 yıl geri ödemesiz dönem uygulanıyordu.
Vatandaşların sorduğu konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun ardından gözler konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Kamu bankaları konut kredileri ile ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar için 120 ay vade ile %0.87 faiz oranı sunuyor. Yeni konut kredisi faiz oranları ile 100 bin TL konut kredisi için %0.87 faiz oranı ve 120 ay vadeyle ödenecek aylık taksit tutarı da 1.345 TL şeklinde belirlendi.
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