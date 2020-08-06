Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredileri ile sağlanan kolaylıklar sayesinde vatandaşlar ikinci el konut satışına yönelmişti. Son olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranları konusundan bir değişikliğe gitti. Sıfır konut yerine ikinci el konut almayı düşünenler faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte kamu bankaları tarafından verilen ikinci el konutlar için konut kredisi faizleri 2020 ile ilgili detaylar...

Konut kredisi faizleri yükseldi mi?

İkinci el konut satın almak isteyen vatandaşların en sık sorduğu sorulardan bir tanesi konut kredisi faiz oranları değişti mi sorusu oluyor. Son güncellemenin ardından kamu bankaları konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından ikinci el konutlardaki kredi faiz oranı % 0.87’ye yükseltildi. Bundan önce kamu bankaları tarafından konut kredisi faiz oranları % 0.79 şeklinde uygulanıyordu.

Sıfır konutlar için konut kredisi % 0.64 faiz oranı; 1 yıl geri ödemesiz dönem ve 180 ay vade ile korundu. Buna karşılık ikinci el konutlar için konut kredisi faiz oranı %0.79’dan %0.87’ye çıktı. İkinci el konutlar için yapılan ilk konut kredisi kampanyasında faiz oranı %0.74 idi ve 180 ay vade ile 1 yıl geri ödemesiz dönem uygulanıyordu.