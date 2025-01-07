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Konut kredisinde yeni beklenti! 'Daha da hareketli olacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 09:52
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Gayrimenkul sektörünün 2025 yılından umutlu olduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, konut kredilerinin geri gelmesi sektörü hareketlendireceğini ve 2025 yılında yeni rekorların gelebileceğini söyledi. Ayrıca Aydemir, kiralama sisteminde kullanılan doğrulanmış ilan sisteminin satışlarda da uygulanmasıyla dolandırıcılıkların önüne geçileceğine dikkat çekti.

Konut kredisinde yeni beklenti! 'Daha da hareketli olacak'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2024 yılının son faiz kararında 250 baz puan indirime gitmesi, kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün altına çektiği konut kredileriyle birlikte hareketlenen gayrimenkul sektörü, 2025 yılından umutlu.

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"KONUT KREDİ FAİZLERİNİN BİR BASAMAK GERİYE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, “2023 yılında 1 milyon 225 bin konut satılmıştı. Bu rakamı 2024 yılının kasım ayında yakaladık. 2024 yılını 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışıyla kapatacak gibi görünmekte. Bu son ayki hareketlilik, 2025 yılının da umut verici bir tablo olacağını göstermektedir. İpotekli satışlara konut, kredi oranlarına göre de satışların yüzde 10’una tekabül etmektedir. Genelde vatandaşlarımızın nakit olarak gayrimenkul aldığı bir yıl oldu. Merkez Bankası aralık ayı toplantısında 250 baz puan kredi oranını düşürdü. Özel bankalarda şu anda 2,79 kredi vermeye başladı. Bu ayda ocak ayında da 250 puan Merkez Bankası’nın faiz düşüreceğini öngörmekteyiz. Bu da ileriki zamanlarda konut kredi faizlerinin bir basamak geriye gelmesini ve piyasada daha da hareketli olacağını düşünmekteyiz” dedi.

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“DOĞRULANMIŞ İLAN, SATIŞLARDA DA UYGULANMAYA ALINMALI”

Elektronik ilan doğrulama sistemine de değinen Aydemir, “1 Ocak 2025 itibarıyla kiralamalarda doğrulanmış ilan dönemi başladı. Aslında satılıklara da başlaması gerekmekteydi. Sektör açısından ve ülke açısından da çok olumlu olacağını düşünmekteyiz. Çünkü son yıllarda, son zamanlarda çok fazla dolandırılacak olaylarıyla karşılaşıyorduk. Başka kişilerin ilanlarını alıp kopyalayıp, emlak portallarında kendi mülkleriymiş gibi pazarlama faaliyetleri yürütenler vardı. Bunlar da kiralıklar için artık son buldu. Ancak eski ilanları devam edenler var. 1 Şubat 2025 tarihi itibariyle aktif olarak oturmuş olacak. Sektör açısından da iyi olacağını düşünmekteyiz. Ama kiralıklar için uygulanan sistem, satılıklar için şu anda uygulanmıyor. Bunun da biran önce aktif hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü en fazla dolandırıcılık, satılıklarda yaşanmaktadır. Vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bir kişinin 4,5 milyona koyduğu ilanı kopyalayıp 2,5 milyona koyup kaparo dolandırıcılığı yapanlar var. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor. O yüzden ne olursa olsun sadece kiralıklar değil, satılıklar da bir an önce başlaması gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi gayrimenkul konut
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