Konut projeleri pandemide yüzde 90 doluluğa ulaştı

'HER PROJEMİZDE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ALTERNATİF SUNUYORUZ'

Elmas; proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kampanyamızda her projemizin bir yaşam vaadi olduğunu anlatıyoruz. Bu yaşam vaadi birincil olarak az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemesi ve ikincil olarak evlerin yaşamla dış mekânı birleştiren fonksiyonel yönleri. Örneğin Sancaktepe’de yer alan Muhit projemizin geniş iç bahçesinin içerisinde insanların yaz – kış aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri her birinin ayrı teması olan 6 adet 10 -30 metrekare arasında değişen açık hava odaları tasarladık. Sadece bu projemizde 42 farklı ağaç ve bitki öğesine yer verdik. Bunlarla birlikte zen bahçeleri, koku odaları, piknik alanları gibi geniş meydanlar oluşturduk.

Projelerin sadece iç avlusunda değil hemen her köşesinde suyla bütünleşen peyzaj öğelerine yer verdik. Her projemizin bir yaşam vaadi var. Yine Kağıthane’de yer alan Tempo City projemiz hem mimarisi hem 15. Katta bulunan şehir manzaralı havuzuyla hem diğer sosyal donatıları hem de çevresiyle Tempolu dinamik bir yaşam vaat ediyor. Maltepe’de yer alan YeşilMavi projemiz ise şehrin içinde hem orman hem deniz manzarası bulunuyor. Her projemizde mutlaka geniş peyzaj öğeleriyle, temiz havayla, doğayla iç içe bir alternatif sunuyoruz. Yıllardan gelen bilgi birikimimizi, esnek mesleki zekamızı ve teknolojinin getirdiği imkanları buluşturduk, ‘mis gibi bir hayat’ yaşamak isteyenler için özenle hazırlanmış projelerimizi beğeniye sunduk. Herkesi, kampanyayla sunduğumuz fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.”