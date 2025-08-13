FİNANS

Konut satış rakamları açıkladı! Yüzde 12,4 artış

Konut satış rakamları belli oldu. Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak 1913'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de temmuzda 142 bin 858 konut satıldı. İşte detaylar...

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 artışla 142 bin 858'e çıktı.

İstanbul, 23 bin 152 ile temmuzda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışıyla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Temmuzda yabancılara 1913 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 18,6 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. Bu ili 642 konutla Antalya ve 175 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalışla 11 bin 267'ye düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artışla 18 bin 425 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 artarak 121 bin 515'e yükseldi.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların 4 bin 438'i, ocak-temmuz dönemindeki satışların 28 bin 884'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI TEMMUZDA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 713 bin 236 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 43 bin 984'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 251 bin 608 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış göstererek 98 bin 874 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,2 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artışla 583 bin 143 olarak kaydedildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

