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Konut satış rakamları açıklandı

EMLAK HABERLERİ  | 15.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2020 Ağustos ayında 170 bin 408 konut satıldı.

Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye'de 2020 Ağustos ayında 170 bin 408 konut satıldı.

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