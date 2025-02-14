Konut satışları artıyor ama... Kredili satışlara dikkat çekerek kamuya seslendi 'Seferberlik' vurgusu geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024'e göre ise yüzde 47,2 azaldı. Aralık 2024'te 212 bin 637 konut satıldı.

KREDİLİ SATIŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK'in açıklaması sonrası sektör temsilcilerinden Hakan Bucak, “Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Böylece Temmuz 2024’te başlayan artış dönemi yedinci ayına girdi. Ayrıca 2020 yılından sonra en iyi ocak ayı satışı da gerçekleşmiş oldu. Bir diğer dikkat çeken nokta ipotekli satışlardaki artış. İpotekli satışlar ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9’a kadar yükseldi. Artış olumlu olsa da banka kredili işlemlerin payı hala oldukça düşük. Sağlıklı bir piyasa ortamı için banka kredili satışlar artmalı ve yüzde 50 seviyesine kadar gelmeli. Öte yandan milyonlara varan ama gerek fiyat, gerek vade, gerek faiz getirilerinden, gerekse kredi problemlerinden ötürü satışa dönüşmeyen bir talep var. Kamunun özellikle orta ve düşük bütçeli konut üretim seferberliğini devreye sokması gerekiyor” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞ DÜŞÜYOR

Yabancıya satışta düşüşün sürdüğünü belirten Bucak, “Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Böylece adet bazında son 7 ayın en düşük rakamı görüldü. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Tüm dünya bu pastadan aldığı payı artırırken, bizde kayıplar var. Üstelik gayrimenkulde cari açık veriyoruz. Kamunun yabancıya karşı satışı düşüren gölge önlemler almasından ve yabancının yatırımcı dostu bir ortam hissetmemesinden ötürü bu rakamlar oluştu. Bu nedenle yabancıya satışı iyileştiren adımlara ihtiyaç var” dedi.