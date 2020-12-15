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Konut satışları Kasım’da yüzde 18,7 azaldı

EMLAK HABERLERİ  | 15.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu.

Konut satışları Kasım’da yüzde 18,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 KASIM AYINDA 24 BİN 450 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 88 BİN 33 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Kasım ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 88 bin 33 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 154 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,3 oldu. Ankara 7 bin 975 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 898 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 36 BİN 658 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 azalarak 36 bin 658 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 177 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 662 konut satışı ile Ankara ve bin 888 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 75 BİN 825 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 981 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,8 oldu. Ankara 8 bin 48 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 686 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 21,5 ARTTI

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli konut satışı yüzde 98,0 artarak 558 bin 706, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,4 azalarak 834 bin 629 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,8 azalarak 432 bin 842 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 35,2 artarak 960 bin 493 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI KASIM AYINDA 4 BİN 962 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020’de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 36 bin 385 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 876 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi.

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