FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut satışları yüzde 7,6 arttı! Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşı belli oldu

Konut satışları yüzde 7,6 arttı! Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşı belli oldu

13.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Ağustos ayında ise İran vatandaşları Türkiye’den 911 konut satın alarak yine ilk sıradaydı.

Konut satışları yüzde 7,6 arttı! Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşı belli oldu

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

TÜİK KONUT SATIŞ VERİLERİ

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 18,3 azaldı

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 29 bin 759 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 117 bin 384 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İlk el konut satış sayısı 43 bin 967 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 103 bin 176 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül ayında 6 bin 630 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. (İHA)

Taşınma maliyeti cep yakıyor! Ev taşımanın maliyeti 25 bin liraTaşınma maliyeti cep yakıyor! Ev taşımanın maliyeti 25 bin lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ile yaklaşık 500 milyon TL kazandırıyor!Bir ile yaklaşık 500 milyon TL kazandırıyor!
PARTNEREvlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"
Ev taşımanın maliyeti 25 bin liraEv taşımanın maliyeti 25 bin lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

130 bin işçinin maaşı değişecek

130 bin işçinin maaşı değişecek

Döviz bürolarında yeni dönem

Döviz bürolarında yeni dönem

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Altın güne yükselişle başladı!

Altın güne yükselişle başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.