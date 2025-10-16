FİNANS

Konut satışlarında 'altın ve mevduat' etkisiyle yeni rekor!

Gayrimenkul girişimcisi Hakan Bucak, “Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimler gayrimenkule geldi. Fiyatlar dip yaptı ama artacak beklentisi ve cazip hale gelen amortisman süresi alım kararında etkili oluyor.” diye konuştu.

Konut satışlarında 'altın ve mevduat' etkisiyle yeni rekor!
Hande Dağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verileri değerlendiren Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, “Konut satışları tam 15 aydır yükselişini sürdürüyor” dedi. Ülke genelinde konut satışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak 150 bin 657 olduğunu belirten Bucak, “Böylece 2025 yılının en yüksek aylık satışı görüldü. Aynı zamanda tüm zamanların en iyi eylül ayı satışı da gerçekleşti.” dedi.

Yılın ilk 9 ayındaki satışlara değinen Bucak, “Ocak-Eylül döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 oldu. Yılın kalan üç ayında aynı iştah devam ederse 2025 rekor yıl olacak ve ilk kez 1.5 milyon bandı aşılacak.” diye konuştu.

Konut satışlarında altın ve mevduat etkisiyle yeni rekor! 1

"FİYATLARDAKİ REEL DÜŞÜŞÜN SONU"

Satışlarda banka kredisi kullanım oranının hala istenen seviyede olmadığına değinen Bucak, “Eylül ayında banka kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Adet bazında yılın en yüksek rakamı. Ancak toplam konut satışları içinde kredili satışların payı sadece yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir piyasa için bu oranın yüzde 40-50 bandına çıkması gerekli.” dedi.

"AMORTİSMAN SÜRESİ CAZİP HALE GELDİ"

Tüketicinin peşin ve senetli yöntemle ev sahibi olmayı seçtiğini dile getiren Hakan Bucak, “Banka kredisi dışındaki yöntemle yapılan satışlar eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85.9. Bu da gösteriyor ki, altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimler gayrimenkule geldi. Hem yatırımcı hem de oturmak için ev alanlar bu dönemi fırsata çeviriyor. Fiyatlar dip yaptı ama artacak beklentisi ve cazip hale gelen amortisman süresi alım kararında etkili oluyor. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi de reel düşüşte sona gelindiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Konut satışları canlıyken, üretimde henüz beklenen hareketliliğin yakalanamadığını dile getiren Bucak, gerileyen arzın fiyat ve kira artışına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.713,83
5.714,50
% 0.94
15:35
Ons Altın / TL
177.422,08
177.494,71
% 0.79
15:50
Ons Altın / USD
4.239,85
4.240,31
% 0.76
15:50
Çeyrek Altın
9.142,13
9.343,21
% 0.94
15:35
Yarım Altın
18.227,12
18.686,42
% 0.94
15:35
Ziynet Altın
36.568,51
37.258,56
% 0.94
15:35
Cumhuriyet Altını
39.711,00
40.311,00
% 2.55
14:51
Anahtar Kelimeler:
Altın mevduat gayrimenkul emlak konut
