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Konut satışlarında dönem değişiyor! Evinizi ilana koyarken iki kere düşüneceksiniz: Yanıltıcı ilanlara rekor ceza geliyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 12:05
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Türkiye’de konut piyasası 2024 itibarıyla büyük bir dönüşüm geçiriyor. İlk el konut satışları son 13 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ikinci el konut piyasasında hareketlilik hız kazandı. Aynı zamanda, gayrimenkul sektöründe güvenilirliği artırmak amacıyla başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kısa süre içinde satılık ilanlarda da devreye alınacak. Sahte ilanların önüne geçmeyi hedefleyen bu sistemle, yanıltıcı bilgi paylaşımı yapan kişi ve işletmelere rekor ceza geliyor...

Konut satışlarında dönem değişiyor! Evinizi ilana koyarken iki kere düşüneceksiniz: Yanıltıcı ilanlara rekor ceza geliyor

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı 2018 yılında yüzde 47,4 seviyesinde iken, 2024 yılında yüzde 32,8'e düştü. Ocak ayında ise toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 29,2'ye geriledi. İkinci el konut piyasasında rekor hareketlilik yaşandığını belirten Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Yeni konutlardaki maliyet artışları nedeniyle ikinci el satışları zirveye ulaştı. 2013 yılından beri ilk el satışları ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştü. Ocak ayında toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,8 oldu. Aynı hareketlilik kiralık taşınmazlarda da yaşandı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulün Enerjisi" Raporu'na göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 2024 yılında taşınma sayısı 460 binin üzerine çıktı. Taşınmaların da yüzde 71'i ikinci el gayrimenkul üzerinden gerçekleşti" dedi.

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"İKİNCİ EL KONUT PİYASASI YÜKSELİŞTE"

Özelmacıklı "Ülkemizde konut talebi artarken, konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 10,4 oranında azaldı. Bu nedenle 2. el gayrimenkulde fırsat niteliğinde fiyatlar oluştu. Özellikle artan kiralar ile düşen amortisman süreleri nedeniyle yatırımcı tekrar gayrimenkule dönüş yapmaya başladı. Dövizin ve borsanın yapay seyri, düşmeye başlayan konut kredisi faiz oranları ile ipotekli satışlarda da yüksek faize rağmen önemli bir artış söz konusu. "

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"Ocak ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. BDDK konut kredi hacmi 526 milyar 133 milyon ile rekor kırdı. Yatırımcı yüksek faiz düşük konut fiyatı değerlendirmesi yapıyor. Ayrıca yeniden yapılandırma için gelecek sene için planlamalar yapıyor" dedi.

"ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ YAKINDA SATILIK İLANLARDA"

Gayrimenkul sektöründe şeffaflık ve güvenilirliği artırmak amacıyla kiralık ilanlar için başlatılan EİDS sisteminin yakın zamanda satılık taşınmaz ilanlarında da başlatılmasını beklediklerini ifade eden Özelmacıklı "EİDS, sahte ilanların önüne geçmede kritik bir adım olsa da, satılık ilanlar için sürecin kısa süre içinde başlamasını bekliyoruz. Hatta yanıltıcı beyanlara ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından inceleme çalışmaları da yoğun bir şekilde yapılıyor. Yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilen kişi ve işletmelere her bir aykırılık için 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Fahiş fiyat artışında da cezalar yeni yılda 100 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi" dedi.

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"İLAN PORTALLARINA FİYAT ARTIŞ SINIRLAMASI GELMELİ"

Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında sosyal medya platformlarına getirilen sınırlamalar, ilan portallarının sektördeki tekelleşmesini artırmış ve emlak işletmeleri için ağır mali yükler oluşturmuştur. Son yıllarda ilan portalı kullanım ücretlerinde fahiş artışlar yaşanırken, 2021 yılında 4 bin 250 TL olan 200 ilanlık paket fiyatı 2025'te 85 bin TL'ye yükselmiştir." dedi.

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İşletmelerin sürdürebilirliğini bozduğunu iddia eden Özelmacıklı, "Bu kontrolsüz fiyat politikaları sektörü olumsuz etkilemektedir. Hatta her geçen gün farklı şekillerde getirilen kısıtlamalar, sektörde rekabeti azaltarak adil piyasa koşullarını bozmakta ve işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple, ilan portallarına yönelik fiyat artışı sınırlandırılması ve kullanıcı şartlarının adil hale getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'mız gerekli çalışmaları yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ (EİDS) NEDİR?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), gayrimenkul sektöründe sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçmek için geliştirilen bir doğrulama sistemidir. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan bu sistem, daha önce kiralık konut ilanları için zorunlu hale getirilmişti.

(İHA)

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Ceza emlak ikinci el ilan konut Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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