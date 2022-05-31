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Konutta fiyatları düşürecek adım resmen atıldı: Resmi Gazete'den duyuruldu

31.05.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satış ve kiralama ile ilgili çok kritik bir karar alındı. Bir süredir hem satılık hem de kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmeye çalışan hükümet, menkul-gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na verme zorunluluğu getirdi. Bu karar Türkiye’de uygulanılması düşünülen Hollanda modeli için ilk hamle olarak yorumlandı.

Konutta fiyatları düşürecek adım resmen atıldı: Resmi Gazete'den duyuruldu

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerine, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB'e bildirimde bulunacak.

1

BANKA HESAP BİLGİLERİNİ DE İÇERECEK

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

2

1 AĞUSTOS’A KADAR GİB’E BİLDİRECEKLER

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB'e yapacaklar.

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor.

3

KİRADA HOLLANDA MODELİ

Hollanda, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kira bedellerine sınırlama getirme kararı aldı. Buna göre, ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Özellikle yoğun şehirlerde yaşanan kira artışlarına ilişkin evin büyüklüğüne, oda sayısına, bulunduğu konuma göre bir puanlama yapılacak ve bu puanlamaya göre tavan fiyat uygulamasının getirileceği belirtiliyor.


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