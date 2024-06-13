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Konutta kredi etkisi: Satışlarda düşüş sürüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 11:19
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Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 2,4 gerilerken aylık bazda yüzde 46,3 arttı.Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak kaydedildi. İpotekli konut satışları 9 bin 909 olarak gerçekleşti.

Konutta kredi etkisi: Satışlarda düşüş sürüyor

Kredi musluklarının kesildiği konutta satışlardak düşüş ivmesi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayı ‘Konut Satış istatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 46,3 arttı. Türkiye genelinde Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. Bir önceki ay 75 bin 569 konut satılmıştı.

1

KONUT SATIŞ SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari

2

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 9

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

3

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316’sı; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629’u ilk el satış olarak
gerçekleşti.

4

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 100 BİN 679 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

5

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 558 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

6

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 75 BİN 30 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.

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YABANCILARA MAYIS AYINDA 2 BİN 64 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu.

8

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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