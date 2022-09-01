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Konutta 'salonsuz' ev dönemi! Oda kiralamada talep patlaması! 'Yakın zamanda' diyerek uyardılar

01.09.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kiralar ve arz sorununa yurtlara yerleşemeyen üniversitelilerin durumu da dahil olunca emlak sektöründe yeni bir dönemin kapısı aralandı. Eskiden yüzde 5’lerde olan oda kiralama oranı yüzde 10’lara yükseldi. Talep nedeniyle öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde evler yurt mantığıyla salonu bile olmadan inşa edilmeye başladı. Sektör temsilcileri yakın zamanda ‘Faturalar, aidatları kim ödeyecek’ gibi problemlerden kaynaklı kira sözleşmeleriyle ilgili konuların gündeme geleceğini söyledi.

Konutta 'salonsuz' ev dönemi! Oda kiralamada talep patlaması! 'Yakın zamanda' diyerek uyardılar

Konut kiralarında fahiş rakamlar için birçok tedbir açıklansa da arzda yaşanan sorun nedeniyle yeni bir döneme geçiliyor. Özellikle büyükşehirlerde en düşük kira fiyatlarının 5-6 bin liralara kadar yükselmesi ve yurtlara yerleşemeyen üniversitelilerin ev arayışında olması ile oda kiralamaya dayanan paylaşımlı ev modeli Türkiye’de yaygınlaşıyor. Sektör temsilcileri bu talebin eskiden yüzde 5 oranlarında seyrettiğini ancak son dönemde bunun yüzde 10’lara çıktığını ifade ediyor.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre, oda kiralama aileler için de ek gelir olarak görülmeye başladı. Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentlerde uygulanan ve öğrencilerin tercih ettiği model, barınma sorununun çözülmesine kısmi de olsa katkı sağlıyor. Hatta Bursa’da üniversiteye yakın bölgelerde oda sistemine uygun salonsuz projelerin de inşa edilmeye başladığı belirtiliyor.

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“SALON YOK, EVLER ARTIK YURT MANTIĞI İLE YAPILIYOR”

Paylaşımlı evde talep artışı olduğuna dikkat çeken emlak sektörü temsilcilerinden Tolga İdikat, “Ayrıca aileler de oda kiralamaya başladı. Artışa rağmen henüz ABD ve Avrupa ülkeleri seviyesinde değiliz. Ancak bir trend, bir arayış olduğu belli. Örneğin Bursa’da üniversiteye yakın bölgede yapılan bazı projelerde artık salon yapılmıyor. Yurt mantığıyla 2+0 şeklinde evler yapılıyor. Oda kiralama sistemi artıyor, dolayısıyla yakında bunu daha fazla konuşacağız” dedi.

ÖĞRENCİLERİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE GÖRÜLÜYOR

Maddi açıdan zorlanan ailelerin de oda kiralayarak bu şekilde gelir yaratmaya çalıştığını anlatan İdikat, “Böylece ekstra bir ev almadan kira geliri oluşturmuş oluyorlar. Zaten öğrencilerin de ihtiyacı var. Böyle olunca yakın zamanda bunlar daha da artacak” dedi.

İdikat, sistemin İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir gibi öğrencinin yoğun olduğu ve fiyatların yüksek olduğu bölgelerde uygulandığına vurgu yaptı.

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“KİRA SÖZLEŞMELERİ DE GÜNDEM OLACAK”

Yakın zamanda bu evlerin kira sözleşmeleriyle ilgili konuların gündeme geleceğini aktaran Tolga İdikat, “Ev sahibi olarak kim kime karşı ne kadar sorumlu, çünkü evi paylaşan kişiler birbirini tanımıyor da olabilir. Faturalar, aidatları kim ödeyecek gibi problemler var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gayrimenkul sektörü bunlarla da uğraşıyor olacak” diye konuştu.

“YURTLARI BEĞENMEZLİK YAPMASINLAR YOKSA…”

Kadıköy, Beşiktaş gibi merkezi semtlerde ev paylaşma modelinin yaygınlaşmaya başladığını söyleyen İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, “Hatta bir yeri komple kiralayıp öğrenciye oda oda kiraya verenlerin sayısı artmaya başladı” dedi.

Modelin öğrenci için de sosyal bir otel anlamına geldiğini aktaran Özcan, öğrencilerin önceliklerinin yurt olması gerektiğini söyledi. “Bakana göre yurt açığı yok deniliyor. Bu nedenle öğrenciler önce yurda baksınlar. Geçen yılki ön kabulle yurt aramaya yönelmezlik yapmasınlar” diyen Özcan, “Öğrenciler genelde yurdu sevmez ancak bugün o gün değil, bulabiliyorlarsa gitsinler. Yoksa da bunu kabul edecekler” önerisinde bulundu.

“GEÇİM SIKINTISI AİLELERİ PAYLAŞIMA YÖNLENDİRİYOR”

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, evinin bir odasını kiraya vermenin eskiden beri uygulanan bir model olduğunu ancak geçim sıkıntısından dolayı son yıllarda ailelerin de bu modeli seçmeye başladığına dikkat çekti.

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Diğer taraftan kiracıların da yanına alt kiracı almaya başladığını aktaran Aşa, “Müşterek tutmak yerine yanına almaya başladı. Genellikle merkez ilçelerde daha yaygın. Öğrenci için de fiyatlar daha uyguna geliyor. Bu nedenle yüzde 5’ten yüzde 10’a çıktı. Bu uygulama bir müddet daha devam eder” yorumunu yaptı.

VİLLALAR DA KONUYA DAHİL EDİLDİ

Sektör temsilcilerinden Özhan Carda da, evlerde oda oda kiralama sisteminin giderek daha fazla görülmeye başladığını belirterek, “Örneğin ofisimizin olduğu Kavacık’ta üniversitelere yakın birçok villa alt katlarını oda oda öğrenciye kiralıyor. Ev sahipleri için çok mantıklı, böylece ihtiyaç fazlası odalarını değerlendirebiliyorlar” dedi.


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kira fiyatları
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