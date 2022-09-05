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Konutta ‘sonbahar’ uyarısı: ‘Yeterli olmadı’ diyerek duyurdular

05.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutta arz sorununa karşı çözüm yöntemleri aranırken Türkiye İMSAD tarafından inşaat sektörünün son durumuna ilişkin yeni bir rapor açıklandı. Rapora göre yeni inşaat işlerinde azalma yaşandı. Ayrıca raporda, yüksek mevsimselliğe rağmen yeni alınan işlerde başlayan gerilemeden dolayı, sonbahardan itibaren erken bir yavaşlama olasılığına dikkat çekildi.

Konutta ‘sonbahar’ uyarısı: ‘Yeterli olmadı’ diyerek duyurdular

Türkiye’de, her yıl 1,5 milyon yeni konut üretimine ihtiyaç duyuluyor. Ancak yükselen maliyetlerden dolayı arza cevap veremeyen inşaat sektörü için çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Türkiye İMSAD tarafından yayımlanan son raporda inşaat sektörünün 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 10,9 daraldığı ortaya konuldu. Rapora göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 olan daralma, yüzde 7,7 olarak güncellendi. Böylece inşaat sektöründe 2021 yılının üçüncü çeyreğinden başlayarak son dört çeyreğinde küçülme kaydedildi.

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MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ AZALDI

İnşaat sektöründe mevsimsellik ile artış eğilimine giren mevcut işler seviyesinde beş ay aralıksız süren büyüme trendi, ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık kayıpla sona erdi. Bu dönemde mevsimsellik hemen hemen tüm bölgelerde olumlu etkisini göstermekle beraber tamamlanan işler yerine başlayan yeni inşaatlar, ağustos ayındaki düşüşü engellemek için yeterli olmadı.

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Haziran ve temmuz aylarında sınırlı artışlar gösteren yeni iş siparişleri, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. Alınan siparişler, yılın başlangıç seviyesinin oldukça üzerinde bulunmakla birlikte yüksek mevsimselliğe rağmen yeni alınan işlerde gerileme erken başladı. Bu erken gerileme, yeni inşaat başlangıçları için olumsuz işaret olarak değerlendirilirken, yılın geri kalanında alınacak yeni iş siparişlerine bağlı olarak, inşaat işlerinde sonbahardan itibaren erken bir yavaşlama olasılığını arttırıyor.

ALINAN YAPI RUHSATLARI ALAN OLARAK AZALDI

Yılın ikinci çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında da gerileme sürdü. Mevcut ekonomik koşullar altında yeni inşaat işleri iştahı zayıf kalırken alınan yapı ruhsatları alan olarak geçen yılın aynı dönemlerine göre yüzde 7,8’lik kayıpla 29,33 milyon metrekareye düştü. Bu dönemde alınan yapı ruhsatlarında daire sayısı yüzde 15,3 azalarak 133 bin 424 adet olarak gerçekleşti. Konut ruhsatlarında ise yüksek oranda gerileme kaydedildi.

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ALINAN YAPI İZİNLERİ ALAN OLARAK YÜZDE 20,1 ARTTI

Alınan yapı izinleri yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 20,1 artış kaydetti. Böylece iki çeyrek üst üste daralan yapı izinleri yeniden yükselişe geçerek ikinci çeyrekte 29,19 milyon metrekareye ulaştı. Alınan yapı izinleri daire sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 148 bin 207 olarak gerçekleşti. Biten işlere bağlı olarak arzlar yükselirken yeni konut arzında ikinci çeyrekte hareketlenme yaşandı.


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