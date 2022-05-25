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Konutta spekülatif hareketler piyasaya zarar veriyor

25.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan üç ayaklı konut finansman paketinin ardından yaşanan spekülatif hareketlerin sektöre zarar verdiğini belirtti.

Konutta spekülatif hareketler piyasaya zarar veriyor

Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin görüşlerine yer verilen Dinç, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin konut finansman paketi açıklandıktan sonra 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını açıkladığını hatırlatarak, "Fırsatçılık yaparak piyasayı bozanlar, hem sektöre zarar veriyor, hem de uygun kredi koşullarıyla konut almak isteyenlerin elinden bu fırsatı alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, sektörde fiyat hareketliliğine neden olan fırsatçı düzenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, daha önce sağlanan kredi imkanlarıyla konut piyasasının hareketlendiğine dikkati çekti. Dinç, bu tür kolaylıkların inşaat sektörü ve birçok yan sektörü olumlu etkilediğini kaydetti.

Sağlanan kredi imkanlarının zaman zaman tüketiciler için dezavantaj olabildiğine işaret eden Dinç, şöyle devam etti:

"Konut alımında sağlanan kolaylıklardan dolayı evini satmak isteyen bazı kişiler fırsatçılık yaparak fiyat yükseltiyor. Satmak istediklerini konutun fiyatını bir gecede artırıyorlar. Bu tür spekülatif hareketler piyasaya zarar veriyor. Konut almak ve kredi avantajından faydalanmak isteyenlerin avantajları elinden alınmış oluyor. Fırsatçılar konut fiyatlarını yükseltmezse çok daha fazla satış olur. Ayrıca bu tür fiyat artışlarının denetlenmesi bir nebze de olsa piyasaya olumlu yansır."

Konut fiyatlarının maliyetlerden dolayı yükselmeye devam ettiğinin altını çizen Dinç, bu yüzden kredili konut alanların kredi ödemesinin de yüksek olduğunu belirtti.

"KİRALARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA KONUT ALMANIN DAHA CAZİP"

Muhammet Dinç, konut fiyatlarının artmasının kiraları da yükselttiğine dikkati çekerek, ödenecek kredi miktarının kira ile karşılaştırıldığında konut almanın daha cazip olduğunu vurguladı.

Nisanda konut satışlarının aylık bazda rekor kırdığını anımsatan Dinç, maliyetlerin artmasına rağmen satışların da artmasının sektörün gelişimi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Dinç, yeni konut projesi sayısının önceki yıllara göre bir miktar azaldığını vurgulayarak, "Konut almak isteyenler genelde ikinci tercih ediyor. Bu tercih sebebinde yeni konut projelerinin sayısının azalması etkili oluyor. Artan maliyetler ve dalgalı seyreden dünya ekonomi piyasaları yeni projelerin sayısını azalttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda yabancılara konut satışının sürekli yükseldiğine işaret eden Dinç, artan döviz kuruyla ülkede konut fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz kaldığını aktardı.

Dinç, yabancılara konut satışında etkili olan diğer bir konunun da vatandaşlık alabilmek olduğunu belirterek, "Şu an 250 bin dolarlık ev alanlar vatandaş olabiliyor. Söz konusu rakamın 400 bin dolara yükseltileceği bilgisi verildi ancak henüz resmileşmedi. Bu yüzden yabancıya konut satışları bu dönemde hız kazandı. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bu dönemde en çok Ruslara konut satıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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