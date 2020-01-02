FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konutta yeni dönem: 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi

Konutta yeni dönem: 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi

EMLAK HABERLERİ  | 02.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki 8 milyon yapıyı yakından ilgilendiren enerji kimlik belgesi zorunluluğu 1 Ocak itibariyle başladı. Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor. Daire başı enerji kimlik belgesi bedelleri genellikle 20 ile 50 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.

Konutta yeni dönem: 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belge olarak ifade ediliyor.

Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsamaya başlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılırken, en yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyesini gösteriyor.

TOPLU BAŞVURU YAPILIYOR

Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor.

İşin başvuru tarafında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Buralara yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliniyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyorBoğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor
Ev alıp satacaklara 1 Ocak uyarısıEv alıp satacaklara 1 Ocak uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesi,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Herkesi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Herkesi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı

Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı

Başakşehir'de 2 milyona satılık göl alıcısını bekliyor

İstanbul'da 2 milyona satılık göl!

Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

Kadınlar 2019’da tapu rekoru kırdı

2019’da tapu rekoru kırdı

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.