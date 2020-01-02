Konutta yeni dönem: 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belge olarak ifade ediliyor.

Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsamaya başlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılırken, en yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyesini gösteriyor.

TOPLU BAŞVURU YAPILIYOR

Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor.

İşin başvuru tarafında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Buralara yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliniyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK

