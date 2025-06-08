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Konutta yeni düzenleme! Artık mal sahibi de sorumlu olacak, o detaya dikkat 100 milyon liranın üzerinde ceza kesilmişti

Ticaret Bakanlığı tarafından 30 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile emlak ilanlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, mal sahiplerinin keyfi fiyat artışlarına karşı yaptırımlar geliyor. Konu ile ilgili tüm detayları ise Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı açıkladı.

Konutta yeni düzenleme! Artık mal sahibi de sorumlu olacak, o detaya dikkat 100 milyon liranın üzerinde ceza kesilmişti
Ezgi Sivritepe

Emlak ilanları ile ilgili Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni getiren Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışına karşın yeni tedbirleri de almaya devam ediyor. Buna göre, taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik ile beraber keyfi fiyat artışının yapılması durumunda sadee emlak işletmesi değil mal sahibi de yaptırımlar ile karşılacak.

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BAKANLIKTAN DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanılmıştı:

“30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir"
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100 MİLYON ÜZERİNDE CEZA KESİLMİŞTİ

Sistem ile ilgili detayları Milliyet'e anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bakanlığın yaptığı açıklamada ocak ayı itibarıyla yaklaşık binin üzerinde emlak işletmesine 100 milyon TL’nin üzerinde fahiş fiyat cezası kesildiği bildirilmişti" hatırlatmasında bulundu.

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ALTIN FİYATLARI YÜZDE 100 ARTINCA...

Yapılan değişim ile beraber mal sahiplerinin de sorumluluğunun olduğu, mal sahipleri için de cezaların bağlayıcı olmuş oldu. Özelmacıklı bununla ilgili şu sözleri kullandı:

"Fahiş fiyat artışı kapsamında dediğimizde ilan fiyatlarıyla alakalı incelemeler birden fazla parametreye bakılarak yapılıyor. Döviz kurundaki artış, altın, enflasyondaki değişim gibi çok sayıda parametre Bakanlık tarafından inceleniyor. Son 1 yılda altın fiyatları yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bazen gayrimenkulünü altın bozdurup alan kişi gayrimenkulü tekrar satmayı düşündüğünde bu parametreyi baz alabiliyor"

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"FAHİŞ FİYAT ÇOK BELLİ DEĞİL"

TL olarak görünen konut fiyatının mal sahibinin isteği doğrultusunda dolar ya da euro gibi dövize endeksli parametrelerde olabileceğini kaydeden Özelmacıklı, "İster istemez döviz arttıkça fiyatları bazen güncellememiz gerekiyor. Fahiş fiyatın ne olduğu çok net belli değil. Sektör temsilcileri olarak görüşümüz bunun belli bir parametreye bağlı olmasıdır" şeklinde konuştu.

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Cezaların net olmadığını kaydeden Özelmacıklı, şu sözleri kullandı:

"Fahiş fiyatlarda kesilen cezalar net değil. Emlak işletmelerine kesilen cezalar 150 bin TL. Burada ocaktan önce yani 2024’te bu oran 100 bin TL’ydi. Mal sahiplerine kesilecek tutar net olarak belli değil. Herhalde biz orada da benzer bir tutarda ceza olur diye tahmin ediyoruz. Tahmini olarak bakacak olursak kon 1 yılda ilan fiyatlarında yüzde 70-80'in üzerinde artıran taşınmazlarda bu tür cezalar kesildi"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı emlak konut Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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