FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Konutta yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: O zorunluluk ortadan kalktı

Resmi Gazete'de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı şehirler için yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, bazı illerde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu artık bulunmayacak. Ayrıca, sıcak bölgelerde bireysel ısıtma sistemleri kullanılacak.

Konutta yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: O zorunluluk ortadan kalktı
Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de binalar ile ilgili yeni bir değişiklik yayımlandı. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı. Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.

temsili-konut-5

O ZORUNLULUK ORTADAN KALDIRILDI

Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.

temsili-konut-7

ENERJİ TÜKETİMİ DAHA DÜŞÜK OLACAK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte TS 825 standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri devreye girdi. Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük, çevre dostu çözümler ön planda olacak. Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer aldı. Tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilerek, olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

temsili-konut-8

YAPI RUHSATI VEREN İDARLERİN SORUMLULUKLARI ARTTI

Binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi. Denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları genişletildi. Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye, sürdürülebilir ve iklim dostu yapılaşma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

ekd

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik' diyerek açıkladıBakan Kurum 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik' diyerek açıkladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
antalya Adana Hatay Mersin Muğla konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Trump'ın ezberbozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Dünya Trump'ın ezberbozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Konutta o zorunluluk ortadan kalktı

Konutta o zorunluluk ortadan kalktı

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.