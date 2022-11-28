Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Konya TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Konya TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor. Konya TOKİ kurala çekilişleri 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimi konusuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" sözlerine yer verildi.

KONYA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

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