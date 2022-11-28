FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

28.11.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Konya kura çekilişi tarihi ilgilileri tarafından sorgulanıyor. İl İl devam eden TOKİ kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden isim sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Konya'da TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyorlar. Peki, Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı...

Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Konya TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Konya TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor. Konya TOKİ kurala çekilişleri 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimi konusuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" sözlerine yer verildi.

toki telefon

KONYA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinin yaraları sarılıyor! Bozkurt'taki son faaliyetleri Bakan Kurum paylaştı: "Aralıkta ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz"Sel felaketinin yaraları sarılıyor! Bozkurt'taki son faaliyetleri Bakan Kurum paylaştı: "Aralıkta ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz"
Dikkat! Fiyatlar yine değişiyorDikkat! Fiyatlar yine değişiyor
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Konya toki kura

En Çok Okunan Haberler

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.