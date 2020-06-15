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Koronavirüs nedeni ile askıya alınmıştı! Satışlar tekrar başladı

EMLAK HABERLERİ  | 15.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılı başında başlatmış olduğu çalışma kapsamında bugüne kadar satılan bin 612 konuttan ekonomiye 418 milyon katkı sağlandığı duyuruldu.

Koronavirüs nedeni ile askıya alınmıştı! Satışlar tekrar başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatmış olduğu çalışma da kısa süre içerisinde ekonomiye ciddi kazanç sağlandı. Koron virüs kapsamında askıya alınan satışlar bugün tekrar başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; 2020 yılı başında başlayan kamuya ait konut satışlarında bugüne kadar bin 612 konut satıldı. Satılan bin 612 konuttan hazineye 418 milyon TL gelir elde edildi. En çok konut; Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya’da satıldı.

KAMU KONUTLARININ İHALELERİ BAŞLADI

Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Covid-19 nedeniyle, kamu konutlarının ihalelerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak kamu konutu ihalelerine bugün tekrar başlanacağı bilgisine ulaşıldı.
Yılsonuna kadar bakanlığın 1.5 milyar TL değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılacağı öngörülüyor.

KAYNAK:İHA

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