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Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu

EMLAK HABERLERİ  | 09.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde koronavirüs nedeniyle tatil tercihinin ev ve apartlara yönelmesi nedeniyle, ev kiraları uçtu. İlçede birçok kişi, evlerini aparta çevirince kiralık ev sıkıntısı başladı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bunun çözümü TOKİ'nin yapacağı bir konut yatırımı. ' dedi.

Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu

Kaş'ta koronavirüs nedeniyle ev kiraları neredeyse ikiye katlandı. Koronavirüsün tatil tercihinin villa ve apartlara kayması nedeniyle ilçedeki yaklaşık 200- 300 konut, sahipleri tarafından aparta çevrildi. Böyle olunca Kaş'ta kiralık konut sıkıntısı başladı. Az sayıda kalan konutların kirası da ikiye katlandı.

Kaş'ta emlakçılık yapan Osman Çetin, "Kaş merkezde 1+1 konut, eşyasız 1750-2000 lira arasında, eşyalı olarak en az 2 bin 250 liradan kiraya veriliyor. 2+1 konut manzarasız 2 bin 500 liraya, deniz manzaralı 2 bin 750- 3 bin lira arasında kiraya veriliyor. 3+1 kiralık bir konut manzarasız 2 bin 750- 3 bin lira arasında, deniz görüyorsa 3 bin 500 liradan kiraya veriliyor. Kaş'ın üstündeki Çerçiler Mahallesi'nde 1+1 konutun kirası 1500- 1600 lira arasında. 2+1 konutun kirası 1800 liradan, 3+1 konutun kirası ise 2 bin liradan başlıyor" dedi.

'BİRÇOK MEMUR ATAMASINI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR'

Kaş'a yakın Gökseki bölgesinde oturulabilecek 2+1 bir evin kirasının 1800- 2 bin 500 lira civarında, Ağullu ve Çukurbağ mahallelerinde ise 1000-1500 lira arasında olduğunu aktaran Osman Çetin, "Bu nedenle Kaş'a gelen memurlar hele tek maaşlı ise Kaş merkezde ve yakın olan Çerçiler ve Gökseki'de oturması neredeyse olanaksız. Birçok memur arkadaş Kaş'a 50 kilometre uzaklıktaki Demre ilçesinde, Kaş'a bağlı Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinde oturuyor. Buradan her gün gidiş geliş yapıyor. Birçok memur da atamasını durdurmaya çalışıyor. Başka bir noktada Kaş'ta yeni yapılan inşaatların hepsi 1+1 apart şeklinde yapılıyor. Yeni inşaatların hepsi de turizme yönelik yapılıyor" diye konuştu.

'SON 2 YILDA HAD SAFHAYA ÇIKTI'

Kaş'ta 1975 yılından bu yana avukatlık yapan Salim Cengiz, "Kaş 1970'li yıllarda memurlar için sürgün yeriydi. Ulaşım çok zordu. Konut bulmak neredeyse olanaksızdı. Bugün de Kaş yüksek konut kiraları nedeniyle özellikle son 2 yıldır sürgün yeri oldu. Bu konut kiraları ile bir memurun Kaş'ta yaşaması çok zor. 1985 yılından sonra Çerçiler ve Gökseki bölgelerindeki yapılaşma nedeniyle Kaş'ta konut sorunu yoktu. Ancak özellikle son 2 yılda yerli turistin villa ve apartlara yönelmesiyle konut sorunu had safhaya çıktı. Yeni yapılan her yapı, turizme yönelik yapılıyor. Bunun tek çözümü Kaş'a yakın olan Çukurbağ veya Kasaba mahallelerinde bir yakın kent kurmak. Bu görev de yerel yönetime düşüyor" dedi.

'BUNUN ÇÖZÜMÜ TOKİ'NİN YAPACAĞI BİR KONUT YATIRIMI'

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Maalesef Kaş'ta konut kiraları çok arttı. Bunun çözümü TOKİ'nin yapacağı bir konut yatırımı. Bu konuda TOKİ'ye geçen dönemde belediye tarafından bir müracaat yapıldı. Kaş'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 32 dönüm arazinin tahsisi yapıldı. Arazinin tapusu TOKİ'ye devredildi. Biz de alanın imar planını ve 18 uygulamasını yaptık. İmar planı Kaş Belediye encümeninde kabul edildi. Plan onay için şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bekliyor. Onay çıktığı an TOKİ burada bir konut yatırımına başlayacak. Ancak burada yapılacak konutlar, çok katlı olmaz. Kaş'ın doğasına uygun bir yapılaşma olacak. Buradaki konutların inşaatı tamamlanırsa, Kaş'ın konut sorununun çözümüne bir nebze de olsa katkı sağlayacak. Planın bir an önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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