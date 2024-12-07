Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki... 2025 yılında konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış bekleniyor

Yüksek faizler nedeniyle konut sektöründe yaşanan durgunluk yavaş yavaş dinmeye başlıyor. Bazı kamu bankaları başta olmak üzere konut kredilerinde faiz indiriminin yaşanması ile beraber emlak sektöründe ağustos ayı itibarıyla hareketlilik yaşanmaya başladı. 2025 yılında konut sektöründe nelerin yaşanacağı ise hem ev alma hayali olanları için hem de yatırımcı için önem taşıyor. Peki sektör temsilcilerinin 2025 yılında konut sektörü için beklentileri neler?

HaberGlobal'e konuşan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, eylül-ekim aylarında satışların hızlanmaya başladığını kaydederek, KKM'den çıkanların ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin artışta etkili olduğunu belirtti. Konut fiyatlarına göre satışları değerlendiren Akgün, şu cümleleri sıraladı:

KONUTTA FİYATLAR YÜZDE 50 ZAMLANACAK

"Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar"

2024'ün sonuna kadar satışların artacağını belirten Akgün, nitelikli konutlarda da artış olacağını öngördüklerini kaydetti.

2025 yılında konut fiyatlarında nasıl bir artış olabileceğini de söyleyen Akgün, yüzde 25'lik bir zammın gelebileceğini vurgulayarak, "Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 sevilerinde artış getirecektir. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacaktır" dedi.

İkinci el konutların yeni konutların fiyatlarını yakalayabileceğini belirten Akgün, 2025'te piyasalarda durağanlık olabilir. Ancak bunun konut sektörü için geçerli olmadığını göreceğiz. İnsanlar barınma sorunlarını çözmek zorundalar dedi.

ORTA SEGMENTTE PİYASA DURGUN

Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz ise konutta lüks piyasanın aktif olduğunu belirterek, orta segment piyasada durgunluk yaşandığını söyledi.