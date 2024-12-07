FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki... 2025 yılında konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış bekleniyor

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki... 2025 yılında konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış bekleniyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi'nde konut fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtmişti. Konut sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki artışın yeni yılda da görülebileceğini aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Rıdvan Akgün, artan talep karşısında 2025'in ikinci 6 aylık diliminde fiyatların yüzde 50 artabileceğini belirtti.

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki... 2025 yılında konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış bekleniyor

Yüksek faizler nedeniyle konut sektöründe yaşanan durgunluk yavaş yavaş dinmeye başlıyor. Bazı kamu bankaları başta olmak üzere konut kredilerinde faiz indiriminin yaşanması ile beraber emlak sektöründe ağustos ayı itibarıyla hareketlilik yaşanmaya başladı. 2025 yılında konut sektöründe nelerin yaşanacağı ise hem ev alma hayali olanları için hem de yatırımcı için önem taşıyor. Peki sektör temsilcilerinin 2025 yılında konut sektörü için beklentileri neler?

iStock-172487957

HaberGlobal'e konuşan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, eylül-ekim aylarında satışların hızlanmaya başladığını kaydederek, KKM'den çıkanların ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin artışta etkili olduğunu belirtti. Konut fiyatlarına göre satışları değerlendiren Akgün, şu cümleleri sıraladı:

KONUTTA FİYATLAR YÜZDE 50 ZAMLANACAK

"Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar"

2024'ün sonuna kadar satışların artacağını belirten Akgün, nitelikli konutlarda da artış olacağını öngördüklerini kaydetti.

2025 yılında konut fiyatlarında nasıl bir artış olabileceğini de söyleyen Akgün, yüzde 25'lik bir zammın gelebileceğini vurgulayarak, "Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 sevilerinde artış getirecektir. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacaktır" dedi.

temsili-konut-8

İkinci el konutların yeni konutların fiyatlarını yakalayabileceğini belirten Akgün, 2025'te piyasalarda durağanlık olabilir. Ancak bunun konut sektörü için geçerli olmadığını göreceğiz. İnsanlar barınma sorunlarını çözmek zorundalar dedi.

ORTA SEGMENTTE PİYASA DURGUN

Gayrimenkul Uzmanı Ali Güvenç Kiraz ise konutta lüks piyasanın aktif olduğunu belirterek, orta segment piyasada durgunluk yaşandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
emlak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı!

"Bankamatiğe gidip, şok olacaklar" deyip konuştu!

"Bankamatiğe gidip, şok olacaklar" deyip konuştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.