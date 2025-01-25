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Kredi faizleri düştü ama resmen 'Yetmez' dedi! Tarih verdi 'Bekleyin yoksa 10 yıl boyunca yüksek ödersiniz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.01.2025 08:48
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Merkez Bankası üst üste iki Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimleri de kredilerin faiz oranlarında etkisini göstermeye başladı. Konut almak için kredilerin düşmesini bekleyen vatandaşlar ise beklentilerin sonucunu almaya başlasa da Ekonomist Muhammet Bayram, ev almak isteyenler için tarih verdi.

Kredi faizleri düştü ama resmen 'Yetmez' dedi! Tarih verdi 'Bekleyin yoksa 10 yıl boyunca yüksek ödersiniz'

Konut kredilerinde faizler düşecek mi? Merkez Bankası Aralık ayından beri üst üste iki kez faiz indirdi. Böylece politika faizi yüzde 50'den yüzde 45'e düşmüş oldu. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından vatandaşlar kredilerin faiz oranlarını araştırmaya başladı.

KONUT-FİYAT

KONUT KREDİSİNDE FAİZLER DÜŞÜYOR

Konut kredisinde faiz oranı yıllıkta yüzde yüzde 39'a düşerek 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet'e yaptığı açıklamalarda konut kredilerinde yaşanabilecekleri ve son durumu değerlendirdi.

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Bayram, hem mevduat faizlerinde hem de kredi faizlerinde aşağı yönlü ivmenin görüldüğünü ifade ederek, yüzde 3 oranında bir düşüşün yaşandığını söyledi. Bayram, konut kredilerinde aylık faizin yüzde 2,79 olduğunu belirtti ve, "Yıllık maliyeti de yüzde 39'lara kadar geriledi. 1 milyon TL için aylık ödeme 28.900 TL toplam ödeme ise 3.490.000 TL’ye kadar geldi" sözlerini kullandı.

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EV ALMAK İÇİN TARİH VERDİ

Konutta ertelenmiş bir talebin olduğuna dikkat çeken Bayram, ev almaya rağbetin olduğunu aktardı ve fırsatçı ev sahibi ve müteahhitlere dikkat çekerek şu cümleler kurdu:

"Maalesef bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitler ise faizlerin indiriminde sonra evin fiyatı değişecektir şeklinde ilanlar vererek vatandaşın talebini manipüle ediyorlar. Şahsen ihtiyaç değilse konut almak için yıl sonuna kadar beklenmeli, yıl sonu yüzde 25 ila yüzde 30'lara düşen kredi faiziyle konut yatırımı yapılmalı.

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Çünkü söz konusu aylık taksitler yüksek faiz oranından belirlenecek ve ilgili vade boyunca yani on yıl boyunca bu yüksek faizli aylık taksitleri ödemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bu konut kredisi taşıt kredisi veyahut da ihtiyaç kredisi gibi yeniden yapılandırmaya konu edilmiyor. Ancak artan konut fiyatları göz önünde bulundurulursa konut almak kararı verilebilir."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi faiz
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