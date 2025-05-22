Kredi faizleri için rüzgar tersten esti! 'Tepe noktasına ulaştı' Bankaya gitmeden önce dikkat, tüm hesapları değiştirecek tarihi açıkladı...

Kredi ile konut almak için arayışta olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Kredi faizlerinde düşüş yaşanıyorken 19 Mart ile beraber bu süreç son buldu. Kamu ve özel bankalarda kredi faizleri yüzde 2,55 ile yüzde 2,68 arasında değişirken yaşananlar sonrası faizler yükselişe geçti.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM...

Şu anda ise özel bankalarda konut kredisi faizleri 3-3.20 aralığında şekilleniyor. Sadece bir özel bankada faiz oranı yüzde 2.94 oldu. Kamu bankalarında ise en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,75 oranında oldu. Yeni evlilere özel ilk konut alımı için yapılan kampanya yüzde 2.75 faiz oranıyla sunuluyor. Öte yandan devlet bankalarında halihazırda faiz oranları yüzde 3.23 seviyelerini de aştı.



Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Şu anda faizlerin tepe noktada olduğunu söyleyebiliriz. Konut kredisi faizlerinin bu oranları aşmasını beklemiyoruz. Oranlar ipotekli satışları önemli derecede azaltıyor" şeklinde konuştu.



Vatandaşların faiz oranlarına rağmen konuta olan ilgisinin devam ettiğinin altını çizen Özelmacıklı, "Yılın ilk 3 ayında ipotekli satışlarda rekor kırıldı. Geçen yıllara göre satışlarda zirve noktasına ulaşıldı" dedi.



FAİZLER NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?

Faizlerin ne zaman normalleşeceği sorusuna ise Özelmacıklı, şu şekilde yanıt verdi:



"Ben kredi faizlerinde normalleşmenin yaz aylarında biraz daha artacağını düşünüyorum. Enflasyonda düşüş eğilimine destek verecek turizm sezonunun başlayacak olması, gıda tarafında enflasyonun olumlu yönde etkilenecek olması, ısınma ve benzeri nedenlerle enflasyonda düşüş tansiyonu biraz daha aşağı çekecektir. Burada en önemli gösterge Merkez Bankası’nın vereceği karardır. Merkez Bankası’nın faizlere yönelik alacağı kararlarla süreç daha olumlu ve hızlı olabilir"

TARİH VERDİ!

Yüzde 3 ve üstünde seyreden faiz oranlarının 3 ay sonra bu oranların altında görülebileceğini kaydeden Özelmacıklı, "Yüzde 2 seviyelerinin altını görmemiz 1 seneyi bulacaktır. 2026’nın ilk yarısının ardından yüzde 2 seviyelerini görebiliriz. Biz kredi faizlerinde yüzde 2.50 oranlarını tahmini olarak eylül, ekim ayı gibi görebiliriz. Enflasyonun olumlu seyri ile burada bir rekabet ortamı oluşabilir" cümlelerini kurdu.

Devletin konut alımı yapmak isteyenlere farklı kampanyalar yapması gerektiğini belirten Özelmacıklı, "İkinci eve yönelik kredi kısıtlamaları sona ermelidir. İkinci evini almak isteyen kişiler krediye ulaşabilmeli" sözlerini sarf etti.



Geri ödemeler hakkında da konuşan Özelmacıklı, 1 milyon liranın geri ödemesi için şunları söyledi:

"Bankalara baktığımızda şu anda özel bankalarda oranlar yüzde 3.10 civarında diyebiliriz. Yüzde 3.10 faiz oranıyla 120 ay vadede 1 milyon TL konut kredisi için aylık 31 bin 815 TL ödeme yapılması gerekiyor. Geri ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 817 bin TL’yi buluyor"