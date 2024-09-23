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'Kredi faizlerinin düşmesiyle...' Yüzde 30'ları işaret etti! Piyasalar durgun derken konutta hareketlilik '1.4 milyon bandına...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 12:17
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Piyasalardaki durgunluğun konut satışlarını etkilemesi konuşulurken açıklanan son verilerle tablonun sektör temsilcileri açısından olumlu seyrettiği belirtildi. Bir kamu bankasının 2,79, 2,89 gibi düşük kredi faiz oranları sunmasıyla bu durumun satışlara nasıl etki edeceği de merak edilirken sektör temsilcileri "Kredi faizlerinin düşmesiyle beraber yıl sonunda faizlerin yüzde 30-35 bandına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Satış adetlerine yansıması anlamında daha temkinli artış bekliyoruz" dedi

'Kredi faizlerinin düşmesiyle...' Yüzde 30'ları işaret etti! Piyasalar durgun derken konutta hareketlilik '1.4 milyon bandına...'

Konut fiyatları artıyor mu? Son dönemde konut satışı var mı? Piyasalar durgun derken konut satışında geçen seneye göre artış var mı? Sektör temsilcilerinden pazarlama direktörü Kadir Yılmaz, konut satışlarında son durumla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"DARALAN TALEBE RAĞMEN RAKAMLAR OLUMLU"

TGRT Haber canlı yayınında Evrim Kırmızıtaş'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz "Aslında TÜİK verileri açıklandı. Geçen ay itibarıyla baktığımızda 134 bin satış mevcut. Bir önceki ay itibarıyla baktığımızda ise satışlar aslında 127 binler seviyesinde seyretmekte. Ağustos ayı verilerine baktığımızda ağustos verilerinin bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığını görüyoruz. Bir önceki aya göre ise yüzde 6 arttığını görüyoruz. Son iki aya baktığımızda emlak sektörünün gayet olumlu bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz. Mevcut konjonktüre kıyasla baktığımızda daralan talebe rağmen rakamların olumlu göründüğünü söyleyebiliriz." dedi.

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Evrim Kırmızıtaş "Banka kredi faiz oranları 2,79, 2,89 daha çok yeni açıklandı. Bir kamu bankası dedi ki ben 120 ay ve belirli ödeme kolaylıklarıyla piyasaları canlandıracağım dedi. Bu verilerle baktığınız zaman bir sonraki ay hatta yıl sonuna doğru bu artışı gözlemler miyiz?" sorusunu yöneltti.

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"KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ SATIŞ ADETLERİNE TEMKİNLİ ARTIŞ ŞEKLİNDE YANSIR"

Yılmaz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim beklentimiz aslında temkinli artış yönünde. Önümüzdeki dönemde kredi faizlerinin düşmesiyle beraber yıl sonunda faizlerin yüzde 30-35 bandına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Ama satış adetlerine yansıması anlamında biraz daha temkinli artış bekliyoruz.

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Makro seviyede baktığımızda aslında, 2020-2023 dönemi aslında bizim ciddi manada satışlarda zirve yaptığımız bir dönem. 1,5 milyon satışları gördüğümüz bir dönem. Bunu ortalama bir aya vurduğumuzda aslında 120-125 binlik satış rakamına denk gelmekte. 2023 yılıyla birlikte baktığımızda özellikle kredi musluklarının biraz daralmasıyla birlikte buradaki satışların toplamda 125 binlerden 100 binlere kadar kaydığını görüyoruz.

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2024 yılına odaklandığımızda ise ilk 6 aylık dönemde bu 100 bin olan rakamın 80-85 binlere kadar kaydığını gördük fakat temmuz - ağustos verileriyle bir miktar toparlanma gerçekleşti ve yılın toplamında 2023-2024 kıyasında başa baş bir noktaya geldik. Hatta bir miktar 2023'ü aştık diyebiliriz.

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Genel olarak beklentimiz kredi tarafında biraz rahatlama olmasıyla beraber minimumda geçtiğimiz seneye yakınsayan satış rakamlarını, yani toplamda 1.3-1.4 milyon bandına yakınsayan bir satış rakamıyla bu yılı kapatmayı sektör adına planlıyoruz."

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