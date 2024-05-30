FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kredi ucuz ev pahalı! Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı: '100 bin TL’yi geçen taksitler olacak'

Kredi ucuz ev pahalı! Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı: '100 bin TL’yi geçen taksitler olacak'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.05.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Konut, düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenleri sevindiren bir duyuruyu paylaşmıştı. Ucuz kredi ile ev almanın hayalini kuranlar için tüm detaylar netleşti. Peki proje hangi şehirlerde yapılacak? Kampanyadan kimler faydalanacak? Başvuru için bir sınırlama var mı? Evler ne zaman teslim edilecek?

Kredi ucuz ev pahalı! Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı: '100 bin TL’yi geçen taksitler olacak'

Konut piyasasında son dönemde artan finansman maliyetleri nedeniyle görülen durgunluk sonrası ev alma hayali kuran birçok vatandaşın merakla beklediği düşük faizli yeni kredi paketi resmen duyuruldu. Piyasada mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 3-3.5 aralığında seyrettiği bu dönemde Emlak Konut’un yüzde 1.29 faizli ve 4 farklı ödeme seçeneği sunan kampanyasında detaylar belli oldu.
İşte 6 soruda yeni konut kampanyasının tüm detayları...

Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen 6 soruya cevap veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e şunları söyledi:

EMLAK (46)

KAMPANYA NERELERDE OLACAK?

“Emlak Konut’un kendi ortak olduğu hasılat paylaşımlı projelerinde yeni bir kampanya başlatıldı. 16 projenin bu kapsamda sürece dahil olduğunu görüyoruz. 5 il var. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli. Buralarda farklı projeler söz konusu. İlçeler olarak baktığımızda İstanbul Başakşehir’de 4 proje var. İstanbul’da baktığımızda en çok proje Başakşehir’de var. Avcılar, Beykoz’da 1 proje var, Küçükçekmece’de bir proje var. Kartal’da, Kadıköy Fikirtepe’de, Çekmeköy’de projeler var.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

4 ayrı ödeme planı duyuruldu. Ödemelerle alakalı koşullar netleşti. Peşin ödemede yüzde 25 indirim var. Vade farksız 2’nci modelde yüzde 25 peşinat var, 6-12-24'üncü aylarda ise yüzde 25’lik ara ödemeler var. Üçüncü modelde iki yıl ödemesiz satış koşulu var, yüzde 50 peşin alınıyor. 24 ay sonra yüzde 50 ödeme alınıyor. Vade farkı ise yüzde 1.29 olarak uygulanıyor.

iStock-1496113034

İSTANBUL’DA FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul’daki projelere baktığımızda şu an için Emlak Konut projelerinin metrekare fiyatı 90 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu rakamlar aslında normal tüketiciler açısından çok kolaylıkla tercih edilebilir rakamlar değil. Tabi bunlar hemen teslim olmadığı için konut teslimi, inşaatı devam ettiği için alan kişinin hemen kiradan kurtulma gibi bir imkanı bu projelerin çoğunda yok. 1 ayda zaten 75 bin konut satılırken kampanya çok sayıda bir stok vermiyor.

Şu an için İstanbul’da Emlak Konut projelerinde fiyat ortalama metrekarede 90 bin TL’dir. Bu 100 metrekarede 9 milyon eder. Yüzde 25 indirim yapıldığında 7 milyon gibi nakit bir rakama 2+1 daire hemen alınabilir mi? Hemen teslim olmayacak bir yere 7 milyon TL verilebilir mi? Özellikle taksitler açısından baktığımızda 100 bin TL’yi geçen taksitler olacak. Burada en azından vatandaşların ödeyebilmesi için taksitlerin düşmesi gerekiyor. Şu anda kampanyalardaki konut fiyatları piyasa normlarına göre oldukça yüksek kalacak.

EMLAK (40)

BAŞVURU İÇİN BİR SÜRE VAR MI?

Projede bir başvuru süresi yok. Stoklarla sınırlı. 2 bin bağımsız bölümlük bir stok ayrılmış. 2 bin bağımsız bölüm çok büyük bir stok mudur? Hayır, nisan ayında Türkiye genelinde 75 bin konut satıldı.

ANAHTAR TESLİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Projelere baktığımızda tamamlanma zamanları farklı olacak. Ancak hemen teslimli olan Denizli’deki proje gözüküyor. Diğerleri aslında daha çok yeni projeler ve bir kısmı devam ediyor. O nedenle aslında hemen bitmiş ve hepsi oturulabilir yerler değil. Emlak Konut’un bütün projeleri kampanyaya dahil değil. Emlak Konut’un 30’a yakın projesi var ancak bunların bir kısmı kampanyaya dahil oldu. Şu anda listede tamamlanmış olan Denizli projesi var. Bu projeler ortalama iki yıl içerisinde tamamlanacak projelerdir.

iStock-1653367066

BAŞVURU İÇİN BİR SINIRLAMA VAR MI?

Hayır bir sınırlama gözükmüyor. Mevcut evi olanlar da başvurabilir. Projeler dar gelirliler için uygulanan bir proje değil. Proje oldukça birinci sınıf bir inşaat kalitesinde. Kampanyada sınırlama yok, kura yok. Satış ofislerine gidiliyor. Buraya gidip daire tipleri belirleniyor. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre fiyat alarak değerlendirme yapıyor. İlk kez ev alacaklara, engellilere, emeklilere, yeni evleneceklere özel bir kontenjan yok.”


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok! Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok!
Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…
Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladıEmekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
En Çok Okunan Haberler
Çin: "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz"

Çin: "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz"

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti!

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti!

Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…

Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok!

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok!

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.