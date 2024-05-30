Kredi ucuz ev pahalı! Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı: '100 bin TL’yi geçen taksitler olacak'

Konut piyasasında son dönemde artan finansman maliyetleri nedeniyle görülen durgunluk sonrası ev alma hayali kuran birçok vatandaşın merakla beklediği düşük faizli yeni kredi paketi resmen duyuruldu. Piyasada mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 3-3.5 aralığında seyrettiği bu dönemde Emlak Konut’un yüzde 1.29 faizli ve 4 farklı ödeme seçeneği sunan kampanyasında detaylar belli oldu.

İşte 6 soruda yeni konut kampanyasının tüm detayları...

Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen 6 soruya cevap veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e şunları söyledi:

KAMPANYA NERELERDE OLACAK?

“Emlak Konut’un kendi ortak olduğu hasılat paylaşımlı projelerinde yeni bir kampanya başlatıldı. 16 projenin bu kapsamda sürece dahil olduğunu görüyoruz. 5 il var. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli. Buralarda farklı projeler söz konusu. İlçeler olarak baktığımızda İstanbul Başakşehir’de 4 proje var. İstanbul’da baktığımızda en çok proje Başakşehir’de var. Avcılar, Beykoz’da 1 proje var, Küçükçekmece’de bir proje var. Kartal’da, Kadıköy Fikirtepe’de, Çekmeköy’de projeler var.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

4 ayrı ödeme planı duyuruldu. Ödemelerle alakalı koşullar netleşti. Peşin ödemede yüzde 25 indirim var. Vade farksız 2’nci modelde yüzde 25 peşinat var, 6-12-24'üncü aylarda ise yüzde 25’lik ara ödemeler var. Üçüncü modelde iki yıl ödemesiz satış koşulu var, yüzde 50 peşin alınıyor. 24 ay sonra yüzde 50 ödeme alınıyor. Vade farkı ise yüzde 1.29 olarak uygulanıyor.

İSTANBUL’DA FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul’daki projelere baktığımızda şu an için Emlak Konut projelerinin metrekare fiyatı 90 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu rakamlar aslında normal tüketiciler açısından çok kolaylıkla tercih edilebilir rakamlar değil. Tabi bunlar hemen teslim olmadığı için konut teslimi, inşaatı devam ettiği için alan kişinin hemen kiradan kurtulma gibi bir imkanı bu projelerin çoğunda yok. 1 ayda zaten 75 bin konut satılırken kampanya çok sayıda bir stok vermiyor.

Şu an için İstanbul’da Emlak Konut projelerinde fiyat ortalama metrekarede 90 bin TL’dir. Bu 100 metrekarede 9 milyon eder. Yüzde 25 indirim yapıldığında 7 milyon gibi nakit bir rakama 2+1 daire hemen alınabilir mi? Hemen teslim olmayacak bir yere 7 milyon TL verilebilir mi? Özellikle taksitler açısından baktığımızda 100 bin TL’yi geçen taksitler olacak. Burada en azından vatandaşların ödeyebilmesi için taksitlerin düşmesi gerekiyor. Şu anda kampanyalardaki konut fiyatları piyasa normlarına göre oldukça yüksek kalacak.

BAŞVURU İÇİN BİR SÜRE VAR MI?

Projede bir başvuru süresi yok. Stoklarla sınırlı. 2 bin bağımsız bölümlük bir stok ayrılmış. 2 bin bağımsız bölüm çok büyük bir stok mudur? Hayır, nisan ayında Türkiye genelinde 75 bin konut satıldı.

ANAHTAR TESLİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Projelere baktığımızda tamamlanma zamanları farklı olacak. Ancak hemen teslimli olan Denizli’deki proje gözüküyor. Diğerleri aslında daha çok yeni projeler ve bir kısmı devam ediyor. O nedenle aslında hemen bitmiş ve hepsi oturulabilir yerler değil. Emlak Konut’un bütün projeleri kampanyaya dahil değil. Emlak Konut’un 30’a yakın projesi var ancak bunların bir kısmı kampanyaya dahil oldu. Şu anda listede tamamlanmış olan Denizli projesi var. Bu projeler ortalama iki yıl içerisinde tamamlanacak projelerdir.

BAŞVURU İÇİN BİR SINIRLAMA VAR MI?

Hayır bir sınırlama gözükmüyor. Mevcut evi olanlar da başvurabilir. Projeler dar gelirliler için uygulanan bir proje değil. Proje oldukça birinci sınıf bir inşaat kalitesinde. Kampanyada sınırlama yok, kura yok. Satış ofislerine gidiliyor. Buraya gidip daire tipleri belirleniyor. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre fiyat alarak değerlendirme yapıyor. İlk kez ev alacaklara, engellilere, emeklilere, yeni evleneceklere özel bir kontenjan yok.”







