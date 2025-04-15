Kredilerde 1 yıldır uygulanıyor! Ev almak isteyenler için 'Fırsat dönemi' Devlet bankaları uygulamaya başladı...

Konut fiyatlarının yüksek olmasından dolayı son zamanlarda vatandaşlar bir araya gelerek ev almaya başladı. Tapu sözleşmesinde 5 kişiye kadar ortak yazılabilmesinden dolayı vatandaşlar mülk sahibi olabilmek için bu çözümü buldu.

KONUT KREDİLERİNDE DE GEÇERLİ OLMAYA BAŞLADI

Ortak konut alımları son zamanda revaçta iken Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, bu uygulamanın Emlak Konut ile başladığının altını çizdi ve, "Konut kredisi tarafında ise son 1 yılda başlayan bir uygulama diyebiliriz" sözlerini kullandı.

YATIRIM İÇİN ORTAK EV

Ortak kredilendirme yapılabildiğini belirten Özelmacıklı, vatandaşların daha çok yatırım amaçlı bunu düşündüğünü ifade etti ve tapuda ortak ev almanınn ayrıntısının görüldüğünü de söyledi.

ilk olarak devlet bankalarında yayınlandığını ifade eden Özelmacıklı, krediyi alma sürecinin detaylarını şu sözlerle paylaştı:



"Kredi tutarı her durumda satılacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporu ve BDDK’nın belirlediği sınırlara tabi. Enerji sınıfına göre taşınmazın birinci veya ikinci el olmasına göre değişiyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine bir ipotek de tesis ediliyor. Banka ek teminat da isteyebiliyor. Bu noktada kredinin ödeme gücünü ispat açısından birden fazla kişinin sürece ortak olduğu bir durum diyebiliriz"

KONUTTA FİYATLAR ARTACAK MI?

Konut kredi hacminin 4 Nisan itibarıyla 550 milyar liraya dayandığını kaydeden Özelmacıklı, "Vatandaş şu anda fırsat dönemini değerlendirmeyi arzu ediyor. Önümüzdeki aylarda konut fiyatlarında reel gerilemenin sona ereceği, fiyat artışlarının sahada daha fazla hissedileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bu dönemin konut almak için önemli olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Fiyatların daha da artacağını düşünüyorum. Üretim maliyetleri açısından son veriler açıklandı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23.94 arttı. Malzeme endeksi yüzde 19.49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32.38 arttı" deyip sözlerini noktaladı.