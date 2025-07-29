Kredilerde faiz oranları düşüyor! Bankalardan beklenen hamle geldi, 300 bin liradan fazla tasarruf sağlayacaklar

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası'ndan güzel haber geldi. Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ile kamu bankası olan Ziraat konut kredisinde faiz indirimine gitti. Buna göre, konut kredisinde yüzde 2.99 olarak uygulanan faiz yüzde 2.69'a indirildi.

FAİZ DAHA DA DÜŞEBİLİR

Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde indirim yapması bekleniyor. Böylece, mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim gelecek.



ÖDEME TABLO GÜNCELLENDİ

Yüzde 2.69 oranından çekilen 1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. Faizin yüzde 2.69'a düşmesiyle birlikte kredi çeken kişi 328 bin 440 lira daha az ödeme yapmış olacak.

120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor.



Yüzde 2.99 oranından aynı şartlarda kredi çekilseydi aylık ödemesi 30 bin 797 lira olacak ve toplam geri ödemesi 3 milyon 695 bin 640 liraya yükselecekti.



YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞERSE NE OLUR?

Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından konut kredisi kullandırılıyordu. Faizlerin ilerleyen yıllarda yüzde 1 ve altı seviyelerinde gerçekleşmesi halinde 1 milyon lira kredinin yüzde 0.99 faiz oranıyla 120 ayda aylık taksit tutarı 14 bin 277 lira, toplam geri ödemesi de 1 milyon 707 bin lira seviyesinde gerçekleşecek.



5 YIL ÖNCE KREDİ ÇEKENLER NE KADAR ÖDÜYOR?

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan konut kredisi kampanyasıyla yüzde 0.69 faiz oranıyla kredi kullananlar bulunuyor ve kredilerini ödemeye devam ediyorlar. 5 yıl önce konut fiyatları şu ankinden çok daha düşük fiyatlardaydı. İstanbul'da 3+1, yeni yapı, site içindeki evlerin fiyatları ortalama olarak 500-700 bin lira arasında değişiyordu. Konutun tamamına yani 500 bin lirasına kredi kullanan birinin yüzde 0.69 faiz oranıyla 120 ay vadede aylık ödemesi 6 bin 140 lira oluyor, toplam geri ödemesi de 736 bin 800 lira oluyordu.

Kaynak: NTV