Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi! Kamu bankalarını işaret etti, '2025 zor olmayacak'

Konut kredilerinde faiz düşecek mi? Ev almak isteyen milyonlarca kişi bu sorunun cevabını arıyor. Merkez Bankası faiz indirim sürecine başladı ancak konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,79 oranının altına inmedi. Konut kredilerinde bir faiz indiriminin olup olmayacağını merak edenler için ise bankacılık kaynaklarından açıklama geldi. Buna göre, enflasyon ve faiz gerektiği kadar düşmeden konut kredi faizlerinde yüzde 2,5’in altını gelmesinin zor olduğunu 20 baz puan indirimin ancak gerçekleşebileceği görüşü hakim bulunuyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ DÜŞECEK Mİ?

Ekonomim'in haberine göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilemesinin kuvvetli bir ihtimal olduğu 2026 yılının ikinci yarısında konut kredileri yüzde 1'in altına inebilir. Ancak daha öncesinde kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar yapılması da yüzde 1 seviyesinin görülmesini sağlayabilir.

ÖZEL KAMPANYALAR YAPILABİLİR

Bankacılık sektörünün kaynakları politika faizinin belli bir seviyeye gelmeden kredi faizinin yüzde 2,5'in altına gerilemesinin zor olacağını düşünüyor. Özel kampanyaların düzenlenebileceğini belirten kaynaklar bu kampanyaların herkese ulaşamayacağını belirtti ve yaygın kullanım için biraz daha beklenilmesi gerektiği söylendi.

2025 GAYRİMENKUL İÇİN ZOR OLMAYACAK!

2025 yılı için gayrimenkul sektörü uzmanları arzın talebe yaklaşmasını bekliyor. Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine ulaşımın zor olmasından dolayı alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını kaydetti. Türkiye'de ayda 120 bin konutun satıldığını kaydeden Yazıcı, şu cümleleri kurdu:

"2025 yılı zor bir sene olmayacak. Konut kredi hacmi büyüklüğü 2024 de takribi yüzde 12 kadar arttı, bu sene faizler gerilerse biraz daha artmasını öngörüyoruz”