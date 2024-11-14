Kredisiz konut alan alana... Yastıkaltı birikimler konuta yöneldi! Kira ödemekten bıkan soluğu kuyumcuda aldı

Konut fiyatlarında bir anda aşırı yükselmeden kaynaklı olarak emlak sektörü bir dönemdir durgunluk yaşıyordu. Kredi faizlerinin çok yüksek olması, pandemi dönemi derken vatandaş yatırımını konuta yöneltememişti. Son bir aydır sektör temsilcileri olumlu konuşmalar yapıyorken dün Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı konut satışları istatistiğini paylaşarak olumlu tabloyu gözler önüne serdi.

YASTIKALTI BİRİKİMLER EV ALMAYA YÖNELDİ!

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ekonomist Fatih Keresteci, konut alımının artmasındaki nedeni maddeler halinde sıraladı. Keresteci'nin paylaşımı şu şekilde:



"1- Faiz, borsa, altın, kripto para gibi yatırımlardan yakın geçmişte kazanılan paralar, ciddi bir servet artışına sebep oldu. Şimdi bu paralar konuta yöneliyor.

2- TÜİK istatistikleri tapu üzerinden tutulduğu için geçmiş dönemde satılan evlerin devrinin bir kısmın son aylarda gerçekleşiyor olabilir.

3- Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından tamamlanan afet konutlarının teslimi de satışları yüksek gösteriyor olabilir.

4- Sektörde yoğun olarak tercih edilen “barter” iş modelinden kaynaklanan işlemler de artmış olabilir.

5- Ticari ihtiyaçları karşılamak için yüksek faizle kredi çekmek yerine, portföydeki konutların devir işlemleri olabilir.

6- Konut fiyatlarının son aylarda reel olarak ucuzlaması veya bu yöndeki algılar da satışları artırıyor gibi gözüküyor"

KİRA ÖDEMEKTENSE TAKSİT ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Yüksek kiralar nedeniyle de vatandaşlar ev almaya yöneldi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan, hane halkının kira ödeyeceğime kredi çekip taksit öderim şeklinde düşünmeye başladığını aktardı.

ALTININI ALAN KUYUMCUYA KOŞTU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altına yatırım yapanların yüksek kazançlar elde ederek birkimlerini konuta yönlendirdiklerini söyledi ve, "“Konut ihtiyacı olanların, altın fiyatlarında yaşanan yükselişi de fırsat bilerek kuyumcuların yolunu tuttuğunu ve altınlarını, ev almak amacıyla sattıklarını görüyoruz” dedi.